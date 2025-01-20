مرصد الختم الفلكي ينضم إلى الشبكة الدولية للتحذير من الكويكبات

أعلن مركز الفلك الدولي في أبوظبي، انضمام مرصد الختم الفلكي إلى الشبكة الدولية للتحذير من الكويكبات «IAWN»، وهي شبكة عالمية تأسست بتوصية من الأمم المتحدة بهدف تنسيق الجهود الدولية لمراقبة الكويكبات التي قد تشكل تهديدًا للأرض.

ويعد مرصد الختم الفلكي، العضو العربي الوحيد في هذه الشبكة التي تضم منظمات فضائية مرموقة مثل الأمم المتحدة، ووكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، ووكالة الفضاء الأوروبية «ESA»، ووكالة الفضاء اليابانية «JAXA»، وغيرها من المؤسسات الفضائية العالمية.

وأكد المهندس خلفان بن سلطان النعيمي رئيس مركز الفلك الدولي، أن انضمام مرصد الختم الفلكي إلى هذه الشبكة، يعزز التعاون الفلكي العالم، ي ويتيح للمرصد المساهمة في رصد الأجرام السماوية وتقديم تحذيرات مبكرة، بشأن الكويكبات التي قد تهدد الأرض، كما سيسهم في تطوير تقنيات جديدة لتحسين قدرة المراصد على متابعة الكويكبات.

من جانبه أشار المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي إلى أن المركز قد تم قبوله أيضًا في مجموعة العمل الخاصة بالسنة الدولية للتوعية بالكويكبات وحماية الأرض 2029 والتي ُاعتمدت رسميًا من قبل الأمم المتحدة في ديسمبر 2024.

ويهدف هذا الحدث العالمي إلى زيادة الوعي بالمخاطر التي قد تشكلها الكويكبات، وتعزيز التعاون الدولي لتطوير تقنيات دفاعية لحماية الأرض، وذلك بالتزامن مع اقتراب الكويكب «أبوفيس» من الأرض في أبريل 2029.

ويعد هذا الانضمام خطوة مهمة في تعزيز دور دولة الإمارات العربية المتحدة في المبادرات العلمية العالمية المتعلقة بالفضاء والفلك، ويعكس التزامها بتطوير تقنيات الدفاع الكوكبي، كما يسهم في تبادل البيانات والمعلومات بين المراصد والمؤسسات الفلكية العالمية لتحسين القدرة على رصد الكويكبات، وتعزيز الجهود الدولية لحماية كوكب الأرض.