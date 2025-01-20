الإثنين 20 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مرصد الختم الفلكي ينضم إلى الشبكة الدولية للتحذير من الكويكبات

مرصد الختم الفلكي ينضم إلى الشبكة الدولية للتحذير من الكويكبات
20 يناير 2025 11:08

أعلن مركز الفلك الدولي في أبوظبي، انضمام مرصد الختم الفلكي إلى الشبكة الدولية للتحذير من الكويكبات «IAWN»، وهي شبكة عالمية تأسست بتوصية من الأمم المتحدة بهدف تنسيق الجهود الدولية لمراقبة الكويكبات التي قد تشكل تهديدًا للأرض.

ويعد مرصد الختم الفلكي، العضو العربي الوحيد في هذه الشبكة التي تضم منظمات فضائية مرموقة مثل الأمم المتحدة، ووكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، ووكالة الفضاء الأوروبية «ESA»، ووكالة الفضاء اليابانية «JAXA»، وغيرها من المؤسسات الفضائية العالمية.

وأكد المهندس خلفان بن سلطان النعيمي رئيس مركز الفلك الدولي، أن انضمام مرصد الختم الفلكي إلى هذه الشبكة، يعزز التعاون الفلكي العالم، ي ويتيح للمرصد المساهمة في رصد الأجرام السماوية وتقديم تحذيرات مبكرة، بشأن الكويكبات التي قد تهدد الأرض، كما سيسهم في تطوير تقنيات جديدة لتحسين قدرة المراصد على متابعة الكويكبات.

أخبار ذات صلة
الإمارات واليابان تعززان التعاون في صناعات الفضاء
رصد مذنب لامع من سماء الإمارات في وضح النهار

من جانبه أشار المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي إلى أن المركز قد تم قبوله أيضًا في مجموعة العمل الخاصة بالسنة الدولية للتوعية بالكويكبات وحماية الأرض 2029 والتي ُاعتمدت رسميًا من قبل الأمم المتحدة في ديسمبر 2024.

ويهدف هذا الحدث العالمي إلى زيادة الوعي بالمخاطر التي قد تشكلها الكويكبات، وتعزيز التعاون الدولي لتطوير تقنيات دفاعية لحماية الأرض، وذلك بالتزامن مع اقتراب الكويكب «أبوفيس» من الأرض في أبريل 2029.

ويعد هذا الانضمام خطوة مهمة في تعزيز دور دولة الإمارات العربية المتحدة في المبادرات العلمية العالمية المتعلقة بالفضاء والفلك، ويعكس التزامها بتطوير تقنيات الدفاع الكوكبي، كما يسهم في تبادل البيانات والمعلومات بين المراصد والمؤسسات الفلكية العالمية لتحسين القدرة على رصد الكويكبات، وتعزيز الجهود الدولية لحماية كوكب الأرض.

المصدر: وام
الفلك
الكواكب
مرصد الختم الفلكي
آخر الأخبار
اتفاقية تعاون بين «رجبي الإمارات» وقطر
الرياضة
اتفاقية تعاون بين «رجبي الإمارات» وقطر
اليوم 13:00
رئيس الدولة يمنح السفير التركي وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى
علوم الدار
رئيس الدولة يمنح السفير التركي وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى
اليوم 12:51
تعرف على برنامج الجولة السابعة لدوري أبطال أوروبا
الرياضة
تعرف على برنامج الجولة السابعة لدوري أبطال أوروبا
اليوم 12:37
هاتون يتقدم إلى صدارة «السباق إلى دبي» للجولف
الرياضة
هاتون يتقدم إلى صدارة «السباق إلى دبي» للجولف
اليوم 12:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
8 قتلى بحريق بدار للمسنين في صربيا
اليوم 12:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©