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علوم الدار

توقعات الأرصاد للطقس غداً

أبوظبي
20 يناير 2025 17:23

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً شمالاً وشرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً مثيرة الغبار والأتربة على اليابسة.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً ويحدث المد الأول عند الساعة 17:12 والمد الثاني عند الساعة 06:20 والجزر الأول عند الساعة 11:51 والجزر الثاني عند الساعة 23:15. وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً إلى مضطرب ويحدث المد الأول عند الساعة 15:14 والمد الثاني عند الساعة 01:54 والجزر الأول عند الساعة 08:57 والجزر الثاني عند الساعة 19:21.

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المصدر: وام
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