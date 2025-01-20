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علوم الدار

سيف بن زايد يلتقي وزير العدل الفرنسي

سيف بن زايد يلتقي وزير العدل الفرنسي
20 يناير 2025 20:40

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية مع معالي جيرالد درامانان وزير العدل بجمهورية فرنسا.
واستعرض اللقاء علاقات التعاون والصداقة التاريخية الراسخة بين البلدين الصديقين وحرص قيادتي البلدين على مواصلة الارتقاء بها، كما تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات القضائية والأمنية والشرطية ومكافحة الجريمة المنظمة والتأكيد على الالتزام المشترك بفتح آفاقٍ جديدة من التعاون المثمر والبناء بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الجهود الدولية لدعم مناخ السلم والأمن العالميين.

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حضر اللقاء اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية ومعالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شرطة أبوظبي وعدد من ضباط وزارة الداخلية.
كما حضره نيكولا نيمتشينو، سفير فرنسا لدى دولة الإمارات وجيل فريدمان ملحق الأمن الداخلي بالسفارة الفرنسية وفيليب سالومون قاضي الاتصال لدى السفارة وجريجوري كانال، مدير مكتب وزير العدل وكمال عمروش مستشار الاتصال لدى وزير العدل وعدد من أعضاء الوفد الفرنسي المرافق لمعالي الوزير.

المصدر: وام
جيرالد دارمانان
سيف بن زايد
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