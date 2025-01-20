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علوم الدار

محمد بن راشد: نهيان بن مبارك قائد وطني عاصر الآباء المؤسسين وشارك في بناء نهضة الدولة

محمد بن راشد: نهيان بن مبارك قائد وطني عاصر الآباء المؤسسين وشارك في بناء نهضة الدولة
20 يناير 2025 21:38

دبي (الاتحاد)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، أن «كتاب الشاهد» توثيق لمسيرة وطن وقصة رجل من رجالات الإمارات الذين حملوا قيم زايد ونهجه وامتداد رؤيته.
وأشار سموه إلى أن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، قائد وطني عاصر الآباء المؤسسين، وشارك في بناء نهضة الدولة ومسيرتها التنموية.
وقال سموه عبر منصة «اكس»: «كتاب (الشاهد) توثيق لمسيرة وطن وقصة رجل من رجالات الإمارات الذين حملوا قيم زايد ونهجه وامتداد رؤيته.. أخي الشيخ نهيان بن مبارك، قائد وطني عاصر الآباء المؤسسين، وشارك في بناء نهضة الدولة ومسيرتها التنموية.. وكان حاضراً دائماً في ملفات التعليم والثقافة والتسامح، ومثّل الإمارات في إكسبو 2020 كمفوض عام بكل فخر وكفاءة».
وأضاف سموه: «معه ومع أبناء الإمارات جميعاً، نواصل رحلتنا نحو المستقبل، حاملين قيمنا التي نفاخر بها، وماضين بثقة لبناء حاضر أفضل وغد أجمل».
ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صورة تجمع سموه مع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، خلال تسلم كتاب «الشاهد».  

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