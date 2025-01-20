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علوم الدار

«الفرق التكتيكية» تتوافد للمشاركة في «تحدي سوات 2025»

جانب من الفرق المشاركة (من المصدر)
21 يناير 2025 01:56

دبي (الاتحاد)

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بدأت الفرق الشرطية التكتيكية والخاصة ووحدات التدخل السريع من مختلف دول العالم، في الوصول إلى إمارة دبي، للمشاركة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2025، والذي ستنطلق فعالياته في الأول من فبراير المُقبل في المدينة التدريبية بالروية في دبي.
وأكدت اللجنة المُنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2025، أن الفرق التكتيكية من مختلف دول العالم حرصت على المشاركة في النسخة السادسة من التحدي هذا العام بعد النجاح مُنقطع النظير الذي حققته النسخ الخمسة الماضية، مشيرةً إلى أن سمعة التحدي أصبحت محط أنظار الأجهزة الشرطية والفرق التكتيكية لرفع مستوى الجاهزية، من خلال تبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل ممارسات الدول في خوض منافسات التحدي.
تعزيز مستوى التنافسية
يشار إلى أن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية يسعى إلى تحقيق الهدف الرامي إلى تعزيز مستوى التنافسية، وضمان استدامة الكفاءة في تأدية مهام الأجهزة الأمنية بمختلف تخصصاتها، ومنها عمل الوحدات الخاصة، ورفع درجة جاهزيتها لمواجهة التحديات والمخاطر، ويقام سنوياً في المدينة التدريبية بالروية في دبي.
كما يسعى التحدي إلى رفع مستوى تبادل الخبرات بين الفرق التكتيكية المشاركة، والتعرف على أحدث الممارسات العالمية في مجال عمل فرق وحدات التدخل السريع، وقياس مدى الكفاءة والجاهزية في التعامل مع التحديات المختلفة، ومنها المسابقة التكتيكية، وتحدي الهجوم، ومسابقة إنقاذ ضابط، وتحدي البرج العالي، واجتياز الموانع.

الفرق التكتيكية
دبي
تحدي الإمارات للفرق التكتيكية
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