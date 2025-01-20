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علوم الدار

«دبي القضائي» يطلق برنامج «الدراسات القانونية للمتدربين»

المشاركون خلال إطلاق البرنامج التدريبي (من المصدر)
21 يناير 2025 01:56

دبي (الاتحاد)

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أعلن معهد دبي القضائي إطلاق برنامجه التدريبي «الدراسات القضائية والقانونية للمتدربين القضائيين»، بهدف تطوير مهارات المتدربين القضائيين وإعدادهم لمواجهة التحديات القانونية المعاصرة، وتمكين جيلٍ جديد من المحامين والقضاة ورفدهم بالمهارات اللازمة لتعزيز الكفاءة القانونية في إمارة دبي.
ويشارك في البرنامج 36 متدرباً ضمن مسارين، المسار العام ومسار الأحوال الشخصية. ويستهدف المسار العام تأهيل منتسبيه لتولي وظيفة قاضٍ بمحاكم دبي، من خلال مساعدتهم على فهم وتطبيق النظُم والتقاليد القضائية الخاصة بأعضاء السلطة القضائية في الإمارة، فيما يسعى المعهد عبر مسار الأحوال الشخصية، إلى تأهيل المرشحين لتولي وظيفة قاضٍ بمحكمة الأحوال الشخصية في إمارة دبي، من خلال تدريب منتسبيه لفهم وتطبيق الأحكام العامة للأحوال الشخصية والتركات، وتقييم قضايا الزواج والطلاق والولاية، واتخاذ قرارات مدروسة في هذا الصدد.

معهد دبي القضائي
دبي
الدراسات القضائية
الأحوال الشخصية
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