«جائزة عجمان للزراعة 2025» في جلسة حوارية

عجمان (وام)

نظمت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، جلسة حوارية تحت عنوان «جائزة عجمان للزراعة 2025»، في مجلس الوصل بإمارة عجمان، بحضور ممثلين عن الجهات والدوائر في الإمارة، وطلبة المدارس، وأصحاب المشاريع الريادية، والخبراء والمختصين في المجال الزراعي.

وقال أحمد سيف المهيري، مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة، إن الدائرة خصصت الجلسة لاستعراض جائزة عجمان للزراعة، التي حققت على مدار 16 عاماً العديد من النجاحات، حيث انطلقت بفئة واحدة ممثلة بأفضل حديقة منزلية خارجية، لتواصل نجاحها، منطلقة هذا العام بتسع فئات تشمل الحدائق المنزلية الداخلية والخارجية والمنتجة، وأصحاب المبادرات الزراعية، وحدائق الجهات الحكومية، والمساجد، وحدائق المدارس، والشرفة، والفنادق.

وأشار إلى دعم وتمكين الجهود المبذولة كافة لزيادة المساحات الخضراء، وتحفيز الشراكة المجتمعية للحفاظ على الإرث البيئي وتشجيع الإنتاج المحلي، بما يحقق الهدف الاستراتيجي لزيادة الغطاء الأخضر وتجميل مرافق الإمارة. واستعرض المهيري جملة من مشاريع الزراعة المستقبلية والهادفة لتوفير حدائق في الأحياء السكنية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة لرفع مؤشر سعادة الطفل وجودة الحياة.

كما استعرضت الجلسة تجارب ناجحة لمشاتل زراعية استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من الفواكه والخضراوات، كما تدعم فئات المجتمع كافة للمشاركة في المبادرات الزراعية للحفاظ على البيئة.