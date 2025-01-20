الثلاثاء 21 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«جائزة عجمان للزراعة 2025» في جلسة حوارية

«جائزة عجمان للزراعة 2025» في جلسة حوارية
21 يناير 2025 01:56

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
لورينسي يغيب عن خورفكان أمام عجمان
«البراقة» لدعم مشاريع الشباب في عجمان

نظمت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، جلسة حوارية تحت عنوان «جائزة عجمان للزراعة 2025»، في مجلس الوصل بإمارة عجمان، بحضور ممثلين عن الجهات والدوائر في الإمارة، وطلبة المدارس، وأصحاب المشاريع الريادية، والخبراء والمختصين في المجال الزراعي.
وقال أحمد سيف المهيري، مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة، إن الدائرة خصصت الجلسة لاستعراض جائزة عجمان للزراعة، التي حققت على مدار 16 عاماً العديد من النجاحات، حيث انطلقت بفئة واحدة ممثلة بأفضل حديقة منزلية خارجية، لتواصل نجاحها، منطلقة هذا العام بتسع فئات تشمل الحدائق المنزلية الداخلية والخارجية والمنتجة، وأصحاب المبادرات الزراعية، وحدائق الجهات الحكومية، والمساجد، وحدائق المدارس، والشرفة، والفنادق.
وأشار إلى دعم وتمكين الجهود المبذولة كافة لزيادة المساحات الخضراء، وتحفيز الشراكة المجتمعية للحفاظ على الإرث البيئي وتشجيع الإنتاج المحلي، بما يحقق الهدف الاستراتيجي لزيادة الغطاء الأخضر وتجميل مرافق الإمارة. واستعرض المهيري جملة من مشاريع الزراعة المستقبلية والهادفة لتوفير حدائق في الأحياء السكنية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة لرفع مؤشر سعادة الطفل وجودة الحياة.
كما استعرضت الجلسة تجارب ناجحة لمشاتل زراعية استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من الفواكه والخضراوات، كما تدعم فئات المجتمع كافة للمشاركة في المبادرات الزراعية للحفاظ على البيئة.

عجمان
بلدية عجمان
الزراعة
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
اليوم 22:13
محمد بن راشد يهنئ ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
علوم الدار
محمد بن راشد يهنئ ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
اليوم 23:28
منصور بن زايد يهنئ ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
علوم الدار
منصور بن زايد يهنئ ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
اليوم 22:16
ترامب خلال أداء اليمين الدستورية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: بداية عصر جديد
21 يناير 2025
فلسطينيون يشقون طريقهم بين الأنقاض والدمار خلال عودتهم إلى ما تبقى من منازلهم في شمال غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
350 ألف طن نفايات تهدد بكارثة إنسانية في غزة
21 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©