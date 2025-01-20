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علوم الدار

«بلدية أبوظبي» تعقد ورشة «التحكم في الضوضاء»

«بلدية أبوظبي» تعقد ورشة «التحكم في الضوضاء»
21 يناير 2025 01:56

بلدية (الاتحاد)

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عقدت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع تخطيط المدن- إدارة البيئة والصحة والسلامة، ورشة توعوية افتراضية حول «إجراءات التحكم في الضوضاء في المواقع الإنشائية»، استهدفت أصحاب شركات البناء والإنشاء والعاملين فيها، وذلك بالتعاون مع «إستر كلينك». وهدفت الورشة إلى توعية العاملين في مواقع البناء وأصحاب المشاريع الإنشائية، بالتأثيرات السلبية للضوضاء على صحة العاملين وعلى المجتمع المحيط بالموقع، وتقديم إرشادات للحد من مستويات الضوضاء، وتحسين ظروف العمل، بما يتماشى مع معايير البيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي.
وناقشت الورشة عدداً من المحاور، منها التأثيرات السلبية للضوضاء، ومصادر الضوضاء، والقوانين والتشريعات، والتقنيات الحديثة وإدارة الضوضاء، كما طرحت العديد من التوصيات، منها تدريب العاملين في المواقع الإنشائية على كيفية الوقاية من آثار الضوضاء، وغيرها.
وأشار المتحدثون في الورشة إلى أنه على رغم أن الضوضاء في مواقع البناء يمكن أن تشكِّل تأثيراً سلبياً على الصحة، فإن هناك العديد من الطرق لمنع التأثير السلبي الكامل لمستويات الضوضاء في مواقع البناء على العمال والمارة. وأكدت الورشة أن القضاء على مصادر التلوث الضوضائي أو تقليلها في مواقع البناء، يُعد وسيلة فعّالة للغاية للتخفيف من التأثيرات السلبية، التي قد يتعرض لها العمال.

بلدية أبوظبي
تخطيط المدن
البيئة
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