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علوم الدار

«لنحيا» 2025 تعزز الوعي بالسرطان

«لنحيا» 2025 تعزز الوعي بالسرطان
21 يناير 2025 01:56

الشارقة (الاتحاد)

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تعود مسيرة «لنحيا» العالمية إلى الشارقة لتنظيم الدورة الرابعة من المسيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من 25 إلى 26 يناير الجاري، في «الجامعة الأميركية في الشارقة»، وتجمع هذه الفعالية المجتمعية التوعوية الملهمة والمجانية الأفراد والعائلات لتكريم الناجين من السرطان، وإحياء ذكرى من فقدوا حياتهم بسببه، وجمع التبرعات اللازمة لتوفير العلاج للمرضى وإنقاذ حياتهم.
 وتسهم كل جولة وتبرع من المشاركين في مسيرة «لنحيا»، التي تنظمها «جمعية أصدقاء مرضى السرطان»، بالتعاون مع «الجمعية الأميركية للسرطان»، بتقديم الدعم لمرضى السرطان وأسرهم، حيث خصصت المسيرة 6 مناطق حافلة بالأنشطة تعزز تفاعل المشاركين من جميع الفئات العمرية، وتقدم لهم تجربة مؤثرة مليئة باللحظات الجميلة التي تجسد الروح المجتمعية، في أجواء لا تُنسى من المرح.
 وتستضيف منطقة «المنصة الرئيسة» باقة من الأنشطة التي تجمع المشاركين وتلهمهم، تبدأ بحفل الافتتاح الذي يعلن انطلاقة رحلة شائقة على مدار 24 ساعة، تليه أنشطة وعروض، وألعاب ومسابقات مع جوائز تقدمها «القيادة العامة لشرطة الشارقة»، كما تحتضن المنصة عدة جلسات «يوغا» وجلسات العلاج بالصوت، التي توفر لحظات من الهدوء والسكينة، مما يجعل هذه المنطقة مركزاً للتفاؤل والطاقة الإيجابية، وتستضيف المنصة فعالية «فوانيس لنحيا»، التي تشكل لحظة مشتركة للذكرى والأمل، حيث تنير الشموع المنصة والمسار، أما الفعالية الأخيرة على المنصة الرئيسية، فهي حفل الختام الذي يحتفي بالإنجازات المشتركة التي تحققت خلال 24 ساعة.

الشارقة
شمال أفريقيا
السرطان
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