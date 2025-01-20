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علوم الدار

«كليفلاند أبوظبي» يجري زراعة مزدوجة لكليتين

كليفلاند كلينك أبوظبي (من المصدر)
21 يناير 2025 01:56

أبوظبي (الاتحاد)

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نجح مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي بإجراء أول عملية في الإمارات لزراعة مزدوجة لكليتين باستخدام الروبوت من متبرع متوفى، بما يحقق إنجازاً لافتاً على مستوى المنطقة في قطاع الرعاية الصحية. وتضمنت الجراحة زراعة اثنتين من الكلى من متبرع واحد متوفى لمريض إماراتي يبلغ من العمر 78 عاماً، بعد معاناته مع مرض الكلى في مراحله الأخيرة، بما أجبره على الخضوع لإجراءات غسيل الكلى طوال ثلاث سنوات قبل الجراحة.
وعلى النقيض من إجراءات زراعة الكلى التقليدية التي تنطوي عملياً على زراعة كلية واحدة، كانت الزراعة المزدوجة لكليتين أمراً ضرورياً في هذه الحالة، نظراً لعدم قدرة إحدى الكليتين المتبرع بهما لوحدها على توفير الوظائف الكافية لتلبية الاحتياجات الأيضية للمريض. وعبر زراعة الكليتين، تمكن الأطباء من تحسين الوظائف الكلوية للمريض، التي شكلت عاملاً حيوياً في تعافيه الكامل ليتمتع بالصحة على المدى الطويل. وتعد الزراعة المزدوجة لكليتين إجراءً ضرورياً في الحالات التي تكون فيها الكلى المتبرع بها أصغر حجماً، أو تكون كلية واحدة غير قادرة على تلبية الوظائف المطلوبة، وهو ما يحدث أحياناً عند أخذ الكلى من متبرع متوفى.
وعبّر الدكتور جورجس-باسكال هبر، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، عن فخره بفريق الرعاية في المستشفى نظير نجاحه في تحقيق هذا الإنجاز مرسخاً مكانة كليفلاند كلينك أبوظبي الرائدة في الابتكارات الطبية، وأضاف: «يسلط نجاح الزراعة المزدوجة لكليتين باستخدام الروبوت الضوء على التزامنا بتقديم الرعاية عالمية المستوى والارتقاء بحدود التميز الطبي. ولا تعد هذه العملية إنجازاً لافتاً للمستشفى فحسب، بل للمنطقة بأسرها».

مستشفى كليفلاند كلينك
أبوظبي
الروبوت
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