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علوم الدار

جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

«الأرصاد»
21 يناير 2025 08:50

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، الثلاثاء، وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن أقل‬⁩ درجة حرارة سجلت في الدولة صباح هذا اليوم 3.4 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 03:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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