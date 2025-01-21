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علوم الدار

طحنون بن زايد يهنئ ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة

طحنون بن زايد يهنئ ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
21 يناير 2025 09:37

هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، دونالد ترامب بمناسبة تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة.

وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "أبارك لفخامة دونالد ترامب تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، وللشعب الأميركي الصديق المزيد من التقدم والازدهار. إن دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية تربطهما علاقات استراتيجية وطيدة في مختلف المجالات، ونتطلع للعمل".

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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