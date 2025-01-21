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علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل وزير الداخلية الأفغاني

رئيس الدولة
21 يناير 2025 14:41

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم معالي سراج الدين حقاني وزير الداخلية في أفغانستان.
وتطرق اللقاء - الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - إلى المستجدات على الساحة الأفغانية بجانب تعزيز علاقات التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة خاصة في المجالات التنموية إضافة إلى سبل دعم الإعمار والاستقرار في أفغانستان وتحقيق التنمية والازدهار للشعب الأفغاني.
من جانبه أشاد وزير الداخلية الأفغاني بعلاقات التعاون بين دولة الإمارات وأفغانستان والدعم الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات إلى الشعب الأفغاني.

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المصدر: وام
رئيس الدولة
أفغانستان
الإمارات
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