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سعود بن صقر يوجه بترقية مجموعة من الكادر المحلي بشرطة رأس الخيمة

سعود بن صقر يوجه بترقية مجموعة من الكادر المحلي بشرطة رأس الخيمة
21 يناير 2025 14:53

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أصدر اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، قراراً بترقية مجموعة من الضباط وصف الضباط والأفراد العاملين ضمن الكادر المحلي في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

وأعرب قائد عام شرطة رأس الخيمة، عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على مبادرته الكريمة بترقية العاملين في الشرطة المحلية، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس تقدير سموه لجهود رجال الأمن في خدمة الوطن بمختلف المواقع والتخصصات، مشيراً إلى أن الترقية تمثل حافزاً كبيراً لكافة عناصر الشرطة لبذل المزيد من الجهود في ترسيخ دعائم الأمن وتوفير أعلى مستويات الأمان لكل من يعيش على أرض دولة الإمارات، وحماية مكتسباتها وإنجازاتها في مختلف المجالات.

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ودعا جميع المشمولين بالترقية إلى الالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة، والعمل على تعزيز سلطة القانون وهيبة الدولة، وترسيخ الثقة بين أفراد المجتمع وجهاز الشرطة، مؤكداً أهمية تقديم نموذج يحتذى في القيم والمبادئ والسلوكيات والممارسات، بما يعزز المكانة التي حققتها شرطة رأس الخيمة في أوساط المؤسسات الأمنية المتميزة محلياً ودولياً.

وأوضح أن شرطة رأس الخيمة تواصل تحقيق أهداف ورؤى وزارة الداخلية، التي أرسى ركائزها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، مؤكداً أن الوزارة أصبحت بفضل الله عز وجل، وتوجيهات القيادة الرشيدة وسواعد أبنائها المخلصين، واحدة من أفضل وزارات الداخلية على مستوى العالم.

المصدر: وام
سعود القاسمي
سعود بن صقر القاسمي
شرطة رأس الخيمة
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