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الإمارات تدعم تشغيل المخابز في جنوب غزة ضمن مشروع «الخبز المدعم» عبر عملية «الفارس الشهم 3»

الإمارات تدعم تشغيل المخابز في جنوب غزة ضمن مشروع «الخبز المدعم» عبر عملية «الفارس الشهم 3»
21 يناير 2025 16:27

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الإنسانية في غزة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الأوضاع الإنسانية الحرجة في قطاع غزة. يأتي مشروع «الخبز المدعم»، ضمن هذه الجهود، لدعم تشغيل 14 مخبزاً في خانيونس والوسطى، من خلال توفير مستلزمات إنتاج الخبز ودقيق القمح لتوزيعه يومياً على المواطنين والنازحين، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي، رغم أزمة نقص القمح الحادة.

وأكد حمد النيادي، مدير البعثة الإماراتية، أن هذا الدعم يأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لسكان قطاع غزة ومساعدتهم لتجاوز الظروف المعيشية وتلبية الاحتياجات الأساسية لهم.

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وأوضح أن مشروع «الخبز المدعم» يُعد نموذجاً للدعم المستدام لتلبية احتياجات العائلات المتضررة وضمان الغذاء الأساسي، مبيناً أن عملية «الفارس الشهم 3» تهدف لدعم القطاعات الحيوية في غزة، بما في ذلك الغذاء والصحة، لتعزيز الاستقرار الإنساني في المنطقة.

ويذكر أن المرحلة الكبرى من عملية «الفارس الشهم 3» تشهد تكثيف الدعم الإنساني والإغاثي في قطاع غزة بعد بدء تنفيذ الهدنة، مع التركيز على تلبية الاحتياجات العاجلة، وتنفيذ مشاريع تنموية لتحسين جودة الحياة، بما يعكس القيم الإنسانية لدولة الإمارات.

المصدر: وام
الفارس الشهم 3
قطاع غزة
الإمارات
غزة
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