الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً، مع ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً محملة ومثيرة للغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة الشرقية والداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس ، أن حركة الرياح ستكون شرقية - شمالية شرقية و سرعتها / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا يضطرب أحياناً ، و يحدث المد الثاني عند الساعة 07:00 والجزر الأول عند الساعة 23:30 .

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً يضطرب أحياناً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:09 والمد الثاني عند الساعة 02:17 والجزر الأول عند الساعة 10:01 والجزر الثاني عند الساعة 19:45.