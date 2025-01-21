الثلاثاء 21 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
21 يناير 2025 17:43

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً، مع ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً محملة ومثيرة للغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة الشرقية والداخلية.
وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس ، أن حركة الرياح ستكون شرقية - شمالية شرقية و سرعتها / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا يضطرب أحياناً ، و يحدث المد  الثاني عند الساعة  07:00 والجزر الأول عند الساعة 23:30 .
وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً يضطرب أحياناً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:09 والمد الثاني عند الساعة  02:17 والجزر الأول عند الساعة 10:01 والجزر الثاني عند الساعة 19:45.

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع تركيا وتعزي في ضحايا حريق فندق
حاكم الشارقة يعتمد 15 مليون درهم لحل إشكاليات 70 منزلاً متعثراً
المصدر: وام
الطقس
الإمارات
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اليوم 16:37
الظاهري يحرز المركز الثاني في بطولة «فورمولا ريجونال»
الرياضة
الظاهري يحرز المركز الثاني في بطولة «فورمولا ريجونال»
اليوم 19:30
أنشيلوتي ينفي اعتزامه الرحيل عن تدريب ريال مدريد
الرياضة
أنشيلوتي ينفي اعتزامه الرحيل عن تدريب ريال مدريد
اليوم 19:20
شباب الأهلي.. «الانتصار العاشر»
الرياضة
شباب الأهلي.. «الانتصار العاشر»
اليوم 19:18
السماء تتزين باصطفاف 6 كواكب
الأخبار العالمية
السماء تتزين باصطفاف 6 كواكب
اليوم 19:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©