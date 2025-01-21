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حاكم الشارقة يعتمد 15 مليون درهم لحل إشكاليات 70 منزلاً متعثراً

حاكم الشارقة يعتمد 15 مليون درهم لحل إشكاليات 70 منزلاً متعثراً
21 يناير 2025 17:55

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مبلغ 15 مليون درهم، لحل إشكاليات البناء في 70 منزلاً حكومياً متعثراً لدى مواطنين في الإمارة، وذلك في إطار دعم سموه لحل قضايا الإسكان، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
أعلن عن اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة، هذا المبلغ، المهندس خالد بن بطي المهيري، رئيس دائرة الإسكان في الشارقة، خلال برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.
وكشف رئيس دائرة الإسكان في الشارقة، عن حل مشكلات أكثر من 30 حالة، وأن العمل جارٍ على استكمال باقي الحالات.

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المصدر: وام
الشارقة
الإمارات
سلطان القاسمي
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