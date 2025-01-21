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دبي تحتفل برأس السنة الصينية بباقة متنوعة من الفعاليات والعروض

دبي تحتفل برأس السنة الصينية بباقة متنوعة من الفعاليات والعروض
21 يناير 2025 22:09

تحتفل دبي برأس السنة الصينية، خلال الفترة من 24 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل، بباقة متنوعة من الفعاليات والعروض الترفيهية.
وتقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، سلسلة من الفعاليات المميزة، التي تبرز الثقافة الصينية، وتعكس تنوع المدينة، إلى جانب عروض حصرية وفرصة للفوز بجوائز قيّمة تصل إلى 50.000 درهم، بالإضافة إلى سيارات فاخرة.
كما تقدم علامات تجارية راقية تخفيضات كبيرة على الأزياء ومستحضرات التجميل والإلكترونيات، علاوة على فعاليات ترفيهية مبتكرة للعائلات، تتضمن عروض الألعاب النارية وعروض ثقافية متنوعة، فيما تحيي أوركسترا الفردوس حفلاً موسيقياً في «إكسبو دبي» يوم 26 يناير، إلى جانب تجارب الطهي، وباقات إقامة في الفنادق تتيح للضيوف الاستمتاع بتجربة فريدة.
وتعتبر احتفالات رأس السنة الصينية جزءاً من التقويم السنوي لدبي في قطاع التجزئة، والذي يزخر بالمهرجانات والفعاليات التي تُقام طوال العام؛ بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي.

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