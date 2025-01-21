التحول الإلكتروني لمركبات الأجرة يعزز الاستدامة وانسيابية الحركة في دبي

شهد قطاع مركبات الأجرة في إمارة دبي تطوراً ملحوظاً خلال العام الماضي بفضل استراتيجية التحول نحو الحجز الإلكتروني التي طبقتها هيئة الطرق والمواصلات، مما ساهم في تعزيز الاستدامة وانسيابية الحركة المرورية من خلال تحفيز الركاب على استخدام هذه التقنية مما حد من تجوال مركبات الأجرة في طرق وشوارع الإمارة.

وأكد عادل شاكري مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، أن قطاع مركبات الأجرة في إمارة دبي شهد ارتفاعاً في معدل نمو الحصة السوقية لرحلات الحجز الإلكتروني بنسبة 16% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، إضافة إلى ارتفاع الحصة السوقية لشركة (هلا) خلال ساعات الذروة من 42% عام 2023 إلى 50% عام 2024، مما ساهم في تقليل سير ما يعادل 7600 مركبة عادية يومياً.

وأشار شاكري إلى ارتفاع مستوى المتعاملين وسائقي مركبات الأجرة، حيث بلغ زمن الوصول لأكثر من 74% من الرحلات المنفذة عبر الحجز الإلكتروني أقل من 3.5 دقيقة، فيما انخفض وقت القيادة للسائقين بمقدار 50 دقيقة يوميا، وتقليل مسافة التنقل بنسبة 4% عام 2024.

أما من الناحية البيئية، فقد أسهمت الإستراتيجية في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 20,000 طن خلال عام 2024 من خلال خفض متوسط القيادة المهدرة للسائق دون راكب بمقدار 3 كيلومترات لكل رحلة عن طريق الحجز الإلكتروني مقارنة برحلات مركبات الأجرة العادية، أي ما يعادل توفير 5 دقائق من القيادة المهدرة.

وتؤكد هذه النتائج الإيجابية نجاح هيئة الطرق والمواصلات في تحديث وتبسيط خدمات مركبات الأجرة في دبي، وتعزيز الاستدامة وجودة الخدمة، بما يلبي احتياجات السكان والزوار على حد سواء.