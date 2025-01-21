نيابة عن رئيس الدولة.. مبعوث وزير الخارجية لدى جزر الكاريبي والباسيفيك يحضر مراسم تنصيب الرئيس والحكومة في جمهورية بالاو

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حضر سعادة عمر شحادة، مبعوث وزير الخارجية لدى جزر الكاريبي والباسيفيك، مراسم تنصيب الرئيس والحكومة في جمهورية بالاو، التي جرت في العاصمة «نغيرولمود». ونقل سعادته تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامة سورانجيل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو والحكومة الجديدة على تنصيبهم رسمياً، مؤكداً تطلع الدولة إلى مواصلة تعزيز العلاقات مع بالاو الصديقة في مختلف المجالات.

من جانبه، قدّم فخامة رئيس بالاو تحياته لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وأشاد فخامة ويبس جونيور، في خطابه خلال التنصيب، بدعم دولة الإمارات لجهود التنمية في جمهورية بالاو، مؤكداً رغبته في استمرار التعاون المشترك، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

كما أعرب عن شكره وتقديره للحضور وللحرص الدائم من جانب قيادة الدولة على توطيد العلاقات الثنائية، وعلى الدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات في دعم الجهود العالمية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة.