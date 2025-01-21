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شرطة أبوظبي تنفذ توعية ميدانية لقائدي الدراجات

شرطة أبوظبي تنفذ توعية ميدانية لقائدي الدراجات
22 يناير 2025 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وشركة ساعد للأنظمة المرورية، مبادرة ميدانية لتوعية قائدي الدراجات النارية في المناطق الرملية والسكوترات في مدينة العين، ضمن حملة (شتاؤنا آمن وممتع) وفي إطار جهودها لتعزيز السلامة للجمهور.
وشارك في تنفيذ المبادرة قسم التوعية والتثقيف المروري بالمديرية، ممثلاً في فرع التوعية والتثقيف المروري في إدارة المرور والدوريات الأمنية/ العين، حيث بادر بتوزيع هدايا تضمّنت لباس السلامة متضمناً (الخوذة والفسفوري وواقي الأيدي والأرجل)، وعزز الوعي لمستخدمي الدراجات الكهربائية بضرورة قيادتها في الأماكن المسموح بها، والالتزام بتدابير السلامة المرورية.
وأكد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، اهتمام شرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء لتوعية الجمهور، وحث مرتادي المناطق الرملية على الالتزام بالسلامة والنصائح الإرشادية، التي تضمن سلامتهم وسلامة الآخرين. ولفت إلى الحرص على تكثيف الجهود وتعزيز التوعية المرورية لمستخدمي الدراجات النارية، وحثهم على فحص الدراجات النارية باستمرار، وضرورة الالتزام بقوانين وقواعد وأنظمة المرور ضمانًا لسلامتهم من الحوادث ونتائجها المؤلمة. 
وقدم فريق التوعية نصائح لمستخدمي الدراجات الترفيهية، وحثهم على الالتزام بها حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، وتشمل أولاً اختيار الدراجة المناسبة لحجم الجسم، وثانياً ارتداء الخوذة الجيدة للحماية من إصابات الرأس، وثالثاً الالتزام بالقيادة في الأماكن المخصّصة، ورابعاً عدم القيادة في الأماكن السكنية، وخامساً تجنب الانطلاق بسرعة عالية، وسادساً عدم التهور بها عند القيادة، وسابعاً التوقف فوراً عند الشعور بالتعب. وقدم قسم شؤون الشرطة المجتمعية بمنطقة العين، شرحًا حول أهداف (منظومة كلنا شرطة) وكيفية التسجيل لها ودورها الاستراتيجي والإنساني، مؤكداً الحرص على تطبيق استراتيجية شرطة أبوظبي في استدامة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع.
وعزّزت هيئة أبوظبي للدفاع المدني التوعية بالوقاية من الإصابات في حال عدم الالتزام بارتداء اللبس الواقي، وتقديم إرشادات ونصائح حول الإسعافات الأولية، وتوزيع معدات الإسعافات الأولية توضح كيفية استخدام الإسعافات في الحالات المختلفة.
وقدم فريق التوعية والتثقيف المروري النصائح والإرشادات لأصحاب محال تأجير الدراجات النارية، بضرورة الالتزام بتدابير السلامة المرورية، من خلال توفير أدوات السلامة، والتي تشمل الخوذة وواقي اليدين والقدمين واللبس الفسفوري، واشتملت المبادرة على توزيع كتيبات توعية رقمية على سائقي الدراجات النارية ومستخدمي السكوترات والمرتادين وأسرهم في المناطق الرملية، تتضمن باركوداً يتم مسحه عن طريق كاميرا الهاتف المتحرك ويتحول إلى فيديو توعوي، يحث السائقين على الالتزام بقواعد السير والمرور حول السلامة المرورية وعرض أفلام توعوية رقمية مرورية.

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