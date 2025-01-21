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بلدية أبوظبي تزرع أشجار الغاف بمحيط عدد من المساجد

بلدية أبوظبي تزرع أشجار الغاف بمحيط عدد من المساجد
22 يناير 2025 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

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أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية الوثبة، زراعة 220 شجرة غاف في محيط المساجد المعتمدة في كل من: الوثبة، وبني ياس، والختم، والشامخة، والعدلة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والجرف لمشاريع التنمية، وبراري للموارد الطبيعية، وعقار لخدمات تنسيق الحدائق والزراعة.
يأتي هذا انطلاقاً من دور بلدية مدينة أبوظبي في التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين كافة، لتحقيق المبادرات التي تثري جمالية المساجد، وعلى ضوء الشراكة القائمة مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في كل ما من شأنه الحفاظ على المظهر العام وجمالية المناطق المحيطة بالمساجد.
وتعاونت فرق بلدية مدينة أبوظبي، متمثلة بمركز بلدية الوثبة، مع ممثلي الشركاء الاستراتيجيين في زراعة أشجار الغاف بمحيط المساجد الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمركز الوثبة، المعتمدة من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، كما عمل موظفو البلدية على تعزيز التواصل المباشر مع ممثلي ومسؤولي هذه المساجد، وتوعيتهم بكيفية رعاية أشجار الغاف وبأهمية المحافظة عليها، لما تمثل من عناصر تجميل طبيعي تعزز المظهر الجمالي العام لمناطق المساجد، وتساهم في تعزيز معايير الاستدامة والبيئة النظيفة.

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