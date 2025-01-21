الأربعاء 22 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

1900 زائر لمهرجان «لؤلؤ أبوظبي» في الظفرة

1900 زائر لمهرجان «لؤلؤ أبوظبي» في الظفرة
22 يناير 2025 01:23

هالة الخياط (أبوظبي)
استقبل «مهرجان لؤلؤ أبوظبي» في نسخته الأولى بمنطقة الظفرة 1900 زائر منذ انطلاق فعالياته الجمعة الماضي، متضمناً ورش عمل وفعاليات مجتمعية، تسعى إلى مدّ الجسور بين الماضي والحاضر، بشأن تراث اللؤلؤ، ونقل المعرفة للأجيال القادمة، وتعزيز توعيتهم بأهمية البيئة البحرية والحفاظ على مكنوناتها.

وأتاح المهرجان الذي تستمر فعالياته حتى الغد، في مركز لؤلؤ أبوظبي بمدينة المرفأ، التعرف على قصة مركز لؤلؤ أبوظبي، الذي تأسّس في عام 2007، ليكون مركزاً ريادياً في المنطقة لاستزراع المحار المحلي بطرق مستدامة، وذلك بهدف صون وإعادة إحياء التراث المرتبط بالغوص وتقاليد اللؤلؤ.
وقدم المهرجان تجارب متنوعة تخلّلتها مجموعة من الأنشطة والفعاليات التعليمية والترفيهية والتراثية وورش العمل في بيئة تفاعلية، تشجع على التعلم والتعرف على التقاليد البحرية المرتبطة باللؤلؤ، والمتأصلة بعمق في تاريخ أبوظبي، بهدف ترسيخ الهوية الوطنية، لدى مختلف الأجيال من خلال الاحتفاء بهذا التراث الأصيل. وأكدت عائشة الحمادي رئيس وحدة مركز لؤلؤ أبوظبي في هيئة البيئة- أبوظبي، أن المهرجان يدعم رؤية الإمارة في تعزيز السياحة البيئية، ويعزّز وعي الجمهور بالدور المحوري، الذي يقدمه مركز لؤلؤ أبوظبي في مدينة المرفأ.

وبيّنت الحمادي لـ«الاتحاد» خلال جولة إعلامية على منصات المهرجان، أن هيئة البيئة - أبوظبي تسعى لأن يكون المركز الأول من نوعه في المنطقة للاستزراع المستدام للؤلؤ من خلال تبني أحدث التقنيات والابتكارات، مع تسليط الضوء على تقاليد دولة الإمارات وتراثها، حيث يركز المركز على أربعة مسارات رئيسية وهي: مسار التوعية والتعليم ومسار التسويق ومسار الدراسات والأبحاث ومسار السياحة البيئية. وأفادت الحمادي أن مركز لؤلؤ أبوظبي ينتج نحو 100 ألف من المحار الملّقح سنوياً، ويستخرج 20 ألف لؤلؤة سنوياً، ولديه فرص متميزة للنمو باعتباره مشروعاً رائداً لإمارة أبوظبي، يربط الثقافة بالتعليم والسياحة المستدامة، ويستفيد من المواهب الإبداعية الإماراتية.

أخبار ذات صلة
الإمارات: هدنة غزة خطوة أولى على الطريق الطويل نحو السلام
«حكومة أبوظبي» تطلق استراتيجيتها الرقمية 2025-2027

ويناقش المهرجان من خلال الجلسات الحوارية، بحضور مشاركين من الإمارات ودول الخليج من أصحاب الخبرة والمعرفة بشؤون الغوص واللؤلؤ والبيئة، الموروث الثقافي البحري في منطقة الخليج العربي.
ومن خلال منصات المهرجان المتنوعة تم التركيز على أهمية المحافظة على التراث المتعلق باللؤلؤ والغوص، واستعراض مراحل الغوص في الماضي والتقاليد المرتبطة بها، وتطور هذه المهنة عبر الزمن، كما تسلّط الضوء على أنواع اللؤلؤ ومسمياتها في الخليج، بالإضافة إلى مناقشة سُبل توعية الشباب حول هذا التراث العريق. وتضمن المهرجان إطلاق مشاريع مشتركة مع المؤسسات التعليمية وإدخال العنصر الفني لإعداد تصاميم جواهر باستخدام اللؤلؤ المستزرع، بما يسهم في إحياء تراث الغوص لاستخراج اللؤلؤ من خلال الممارسات الحديثة والمستدامة.

ويركز «لؤلؤ أبوظبي» على تعزيز السياحة البيئية في الإمارة من خلال تسليط الضوء على تقاليد الدولة وتراثها، وإجراء تجارب علمية وتطبيقية لتعزيز المعرفة في مجال استزراع الأحياء المائية للمحار، مما يؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج وتحسين جودة اللؤلؤ، إلى جانب رفع مستوى الوعي بين الأجيال الشابة حول الاستزراع المستدام للمحار، من خلال تنظيم زيارات لطلاب المدارس والجامعات والمشاركة في الفعاليات المحلية والدولية.

اللؤلؤ
أبوظبي
صيد اللؤلؤ
الإمارات
الظفرة
السياحة البيئية
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«أونروا»: حجم الدمار في غزة يفوق قدراتنا
اليوم 01:25
طفل يحمل خبزاً على رأسه يمشي أمام مدرسة مدمرة في حلب (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تؤكد ضرورة تحقيق انتقال سياسي شامل في سوريا
اليوم 01:25
ترامب يوقع أوامر تنفيذية في المكتب البيضاوي (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يبدأ ولايته الثانية بسلسلة أوامر تنفيذية
اليوم 01:25
الجيش العراقي خلال عملية أمنية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقتل وإصابة 9 عسكريين بانفجار شمالي بغداد
اليوم 01:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©