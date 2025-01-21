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علوم الدار

المؤتمر الدولي لجراحة العظام يختتم فعالياته في الفجيرة

المؤتمر الدولي لجراحة العظام يختتم فعالياته في الفجيرة
22 يناير 2025 01:22

الفجيرة (وام)

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اختتمت في الفجيرة، أمس، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لجراحة العظام، الذي نظّمه مستشفى الفجيرة التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على مدار يومين، واستقطب نخبة من الأطباء والخبراء والباحثين في التخصّصات الدقيقة والجراحات المُعقدة في طب العظام من مختلف أنحاء العالم.
واستعرض المؤتمر أحدث الأبحاث والتقنيات الطبية المبتكرة، واستهدف تعزيز تبادل الخبرات الطبية بين المشاركين فيه من الخبراء والمختصين بجراحة العظام.
وأكد الدكتور أحمد الخديم، مدير عام مستشفى الفجيرة، أهمية هذا المؤتمر الذي يُعد منصة تهدف إلى تطوير المهارات المهنية، وتعزيز التعاون العلمي بين الخبراء والمتخصصين في جراحة العظام، مشيراً إلى أن هذا الحدث يعتبر فرصة استثنائية للاطلاع على آخر الابتكارات العلمية، التي من شأنها الإسهام في توفير حلول مبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية في مجال جراحة العظام، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
وتضمن برنامج المؤتمر عدداً من المحاضرات وورش العمل والجلسات الحوارية، التي غطت مجموعة واسعة من المواضيع المتقدمة في مجال جراحة العظام، مثل إصابات العمود الفقري والجراحات الدقيقة لليد والركبة والكتف، ودور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير هذا المجال الطبي الحيوي، وأحدث التقنيات والتطبيقات العملية لعلاج إصابات القدم والكاحل، وأبرز الحلول لتحديات استبدال مفصل الورك، بالإضافة إلى جلسات متخصّصة تناقش مواضيع هشاشة العظام والإصابات الرياضية.
ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار التزام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بتنظيم فعاليات طبية تعزّز مكانة دولة الإمارات التنافسية، على خريطة السياحة الصحية العالمية، وحرصاً منها على دعم قطاع الرعاية الصحية الوطني من خلال توفير خدمات عالية الجودة وكوادر مؤهلة وبنية تحتية متطورة.

الفجيرة
العظام
مستشفى الفجيرة
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
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