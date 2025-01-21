«42 أبوظبي» تفتح باب التسجيل في برنامج التقييم لقبول الطلبة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية 42 أبوظبي، أكاديمية البرمجة المبتكرة في أبوظبي، والتي تعتمد منهجية التعلم الذاتي المشترك عبر المشاريع العملية والألعاب، فتح باب التسجيل في برنامج التقييم لقبول الطلبة (البيسين)، والذي سينطلق في 3 فبراير 2025، بهدف اختيار المرشحين للانضمام إلى برنامج الأكاديمية، الذي يهدف إلى تعزيز مهاراتهم في البرمجة، وتمكينهم من القيام بدور محوري في قيادة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي.

وبينت أن برنامج التقييم النهائي لقبول الطلبة، أو ما يعرف باسم برنامج «البيسين»، وهي كلمة فرنسية تعني «بركة السباحة»، هو مخيم تدريب مكثف مدته 25 يوماً، يهدف إلى اختبار مهارات البرمجة للمرشحين، واستكشاف ميولهم ومدى التزامهم، واختيار الموهوبين للانضمام إلى برنامج الأكاديمية، وبدء رحلة تعلم استثنائية.

وقالت: «يمكن للراغبين بالانضمام إلى برنامج التقييم النهائي لقبول الطلبة (البيسين) التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للأكاديمية، إذ تتضمن عملية التسجيل في الأكاديمية عدّة مراحل تبدأ باستكمال مرحلة اللعبة عبر الإنترنت، والتي تقيّم المهارات النقدية وقدرات التحليل المنطقي والذاكرة، ومن ثم ينتقل المرشحون بعدها إلى مرحلة تسجيل الدخول، وهي عبارة عن جلسة إعداد أولي، يتعرف فيها المتقدمون على برنامج (البيسين) ومنهجية التعليم المعتمدة في الأكاديمية، والمراحل التي يتعين عليهم استكمالها للنجاح، ليبدأوا بعد ذلك مرحلة (البيسين)، وهي مرحلة التقييم الأخيرة، والتي يمكن لمن يجتازها بنجاح الانضمام إلى برنامج الأكاديمية».

وقال الدكتور أحمد الشعيبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأكاديمية 42 أبوظبي: «تلتزم أكاديمية 42 أبوظبي بتزويد الجيل الجديد من المبتكرين بمهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي اللازمة لدفع عجلة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي، والمساهمة في تعزيز اقتصادها الرقمي، حيث تقدم الأكاديمية للطلاب مسارات مهنية مباشرة، وفرصاً للتدريب العملي على مشاريع حقيقية، من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع مجموعة واسعة من الجهات الرائدة على مستوى القطاع. ويسهم ذلك في تنمية مهارات الطلبة وتسهيل دخولهم إلى سوق العمل، وفي ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتكنولوجيا والابتكار. وستواصل الأكاديمية العمل مع شركائها لبناء كوادر مؤهلة بالمهارات اللازمة لقطاعات المستقبل، والمساهمة في دفع عجلة التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة في دولة الإمارات».

كما تتيح الأكاديمية لطلابها الذين يستكملون المرحلة التأسيسية في الأكاديمية، وأربع وحدات دراسية إضافية، إلى جانب 6 أشهر من التدريب، الحصول على شهادة معترف بها من قبل المركز الوطني للمؤهلات في تطوير البرمجيات كمُعادل لدرجة الدبلوم.