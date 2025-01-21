الأربعاء 22 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جامعة الشارقة تنظم المعرض السنوي للمشاريع البحثية

جامعة الشارقة تنظم المعرض السنوي للمشاريع البحثية
22 يناير 2025 01:22

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: هدنة غزة خطوة أولى على الطريق الطويل نحو السلام
«حكومة أبوظبي» تطلق استراتيجيتها الرقمية 2025-2027

نظّم معهد البحوث للعلوم الطبيّة والصحيّة بجامعة الشارقة، المعرض السنوي للمشاريع البحثية بعنوان «بوابتك إلى البحث 2025».
وتضمن المعرض 71 ملصقاً بحثياً للتعريف بالموضوعات والمشاريع، التي تعمل عليها المجموعات البحثية المختلفة في المعهد، وأهم النتائج والمؤشرات العلمية، التي تم التوصل إليها، إلى جانب عقد جلسات نقاشية، ومناظرات علمية ثرية، أتاحت للحضور فرصة تبادل الأفكار والخبرات في المجالات العلمية والطبيّة المختلفة.
كما تضمن عدداً من المشروعات البحثية المقدمة من طلبة الماجستير والدكتوراه وأعضاء هيئة التدريس في المعهد، تناولت مجموعة من القضايا الحيوية في مجالات البحث العلمي والطبي الأساسي، بما في ذلك تعزيز الصحة العامة والسلامة، بالإضافة إلى الاكتشافات العلمية في مجالات البيئة والصحة.
وأضافت العروض والملصقات البحثية أبعاداً جديدة لتعلم وتطوير الأفكار العلمية، إذ عرضت كل مجموعة بحثية فعاليات مختبراتها الرئيسية، والنتائج البحثية الفريدة، والتي أظهرت تقنيات متنوعة تمت تجربتها شملت محاكاة النماذج وتصميم التجارب العملية.

جامعة الشارقة
الإمارات
الشارقة
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«أونروا»: حجم الدمار في غزة يفوق قدراتنا
اليوم 01:25
طفل يحمل خبزاً على رأسه يمشي أمام مدرسة مدمرة في حلب (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تؤكد ضرورة تحقيق انتقال سياسي شامل في سوريا
اليوم 01:25
ترامب يوقع أوامر تنفيذية في المكتب البيضاوي (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يبدأ ولايته الثانية بسلسلة أوامر تنفيذية
اليوم 01:25
الجيش العراقي خلال عملية أمنية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقتل وإصابة 9 عسكريين بانفجار شمالي بغداد
اليوم 01:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©