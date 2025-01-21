جامعة الشارقة تنظم المعرض السنوي للمشاريع البحثية

الشارقة (وام)

نظّم معهد البحوث للعلوم الطبيّة والصحيّة بجامعة الشارقة، المعرض السنوي للمشاريع البحثية بعنوان «بوابتك إلى البحث 2025».

وتضمن المعرض 71 ملصقاً بحثياً للتعريف بالموضوعات والمشاريع، التي تعمل عليها المجموعات البحثية المختلفة في المعهد، وأهم النتائج والمؤشرات العلمية، التي تم التوصل إليها، إلى جانب عقد جلسات نقاشية، ومناظرات علمية ثرية، أتاحت للحضور فرصة تبادل الأفكار والخبرات في المجالات العلمية والطبيّة المختلفة.

كما تضمن عدداً من المشروعات البحثية المقدمة من طلبة الماجستير والدكتوراه وأعضاء هيئة التدريس في المعهد، تناولت مجموعة من القضايا الحيوية في مجالات البحث العلمي والطبي الأساسي، بما في ذلك تعزيز الصحة العامة والسلامة، بالإضافة إلى الاكتشافات العلمية في مجالات البيئة والصحة.

وأضافت العروض والملصقات البحثية أبعاداً جديدة لتعلم وتطوير الأفكار العلمية، إذ عرضت كل مجموعة بحثية فعاليات مختبراتها الرئيسية، والنتائج البحثية الفريدة، والتي أظهرت تقنيات متنوعة تمت تجربتها شملت محاكاة النماذج وتصميم التجارب العملية.