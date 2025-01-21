1500 مشارك في مؤتمر اللغويات الحاسوبية الدولي

مريم بوخطامين (أبوظبي)

تختتم، الجمعة القادمة، فعاليات مؤتمر اللغويات الحاسوبية الدولي بنسخته الحادية والثلاثين في أبوظبي، والذي تنظمه جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بمشاركة 1500 مشارك من حول العالم، وذلك بالتزامن مع المدرسة الشتوية لحوسبة اللغة العربية التي تتعاون في تنظيمها جامعة نيويورك أبوظبي وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

وقال البروفيسور بريسلاف ناكوف، رئيس قسم معالجة اللغة الطبيعية في الجامعة، الأستاذ المحاضر فيها، رئيس اللجنة المحلية للمؤتمر: «إن الحدث يعد من المؤتمرات المهمة، خاصة أنه ينعقد لأول مرّة في منطقة الشرق الأوسط، بدعم مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي»، مشيراً إلى أن الحدث يتضمن 22 ورشة عمل و9 جلسات تعليمية، وكلمات رئيسية، بالإضافة إلى المدرسة الشتوية المصممة لصقل معرفة المشاركين ومهاراتهم في مجاليّ البحث والتطوير في معالجة اللغة العربية.

وبين أن الفعالية تجمع ألمع العقول في مجالي الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية، ناهيك عن أنها فرصه لتعزيز الحوار ودفع عجلة الابتكار. وبينما تُعيد الحوسبة اللغوية تحديد طريقة تفاعل الإنسان مع الآلات، نتطلع إلى استكشاف كيفية الاستفادة من هذه التطورات للوصول إلى حلول لأبرز التحديات الإقليمية والعالمية، موضحاً أن مؤتمر اللغويات الحاسوبية الدولي لعام 2025 يعد ثاني مؤتمر رفيع المستوى يتمحور حول معالجة اللغة الطبيعية والذكاء الاصطناعي.

وبين نزار حبش، أستاذ علوم الحاسوب في جامعة نيويورك أبوظبي، أستاذ مستشار في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أن مؤتمر اللغويات الحاسوبية الدولي بنسخته الـ 31 يستقطب مشاركين من مراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية وأقسام البحوث الصناعية والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا من حول العالم، بحوالي 1500 مشارك في دورة هذا العام، وأن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تعد جامعة بحثية متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسوب والتقنيات الرقمية التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات التخصصية، وتهدف الجامعة إلى تمكين الطلبة والشركات والجهات الحكومية من تطوير الذكاء الاصطناعي بوصفه قوّة تقدمية عالمية، وتقدّم الجامعة برامج في الدراسات العليا مصمّمة للتحصيل العلمي والمهاري المتقدم والمتخصص في الذكاء الاصطناعي، والذي يشمل علوم الحاسوب، الرؤية الحاسوبية، وتعلّم الآلة، ومعالجة اللغات الطبيعية، وعلم الروبوتات».