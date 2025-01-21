«تريندز»: حلقات نقاشية وشراكات بحثية خلال «دافوس»

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» للمرة الثانية، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد هذا العام تحت شعار «التعاون في العصر الذكي» بمشاركة أكثر من 3000 شخصية بارزة من 130 دولة، في حدث يمتد لخمسة أيام من النقاشات والشراكات الدولية المثمرة.

وتتمثل مشاركة «تريندز» في المنتدى عبر حلقات نقاشية وشراكات بحثية وإطلاق إصدارات جديدة.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي أن مشاركة «تريندز» في المنتدى الاقتصادي العالمي تعكس مكانة المركز كأحد أبرز المؤسسات الفكرية التي تساهم في استشراف المستقبل وتقديم الحلول المبتكرة للتحديات العالمية.

وأشار إلى أن «تريندز» يواصل تحقيق أهدافه المتمثلة في نشر المعرفة وترسيخ قيم الحوار والتسامح والتعايش، معتبراً أن البحوث الأكاديمية والشراكات الفاعلة التي يتبناها المركز تمثل ركيزة أساسية لتعزيز دوره في صياغة رؤى استراتيجية تدعم صنع القرار على المستوى العالمي.

وقال: إن «تريندز» سيكشف في المنتدى عن دراسته المعنونة «مستقبل الطاقة المتجددة: تحديات التمويل وفرص الازدهار»، وسينظم جلسة حوارية حولها تسلط الضوء على التحديات المالية والفرص الواعدة التي تفتحها هذه الصناعة الحيوية. وأضاف أنه في خطوة استراتيجية لتعزيز حضور «تريندز» في أوروبا، سيدشن «تريندز» مكتبه في سويسرا، والذي يعد الثامن عشر عالمياً بهدف توسيع شبكته البحثية، وتطوير شراكات معرفية على مستوى القارة.

وأشار الدكتور العلي إلى أن «تريندز» سيطلق سلسلة بعنوان «اتجاهات الذكاء الاصطناعي»، ويتناول العدد الأول منها موضوع «سباق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتنافس بين القوى العظمى»، في حلقة نقاشية تستعرض أثر هذا السباق على الاقتصاد والسياسة العالمية.

وأوضح العلي أن المركز سيشارك بورقة بحثية رئيسة في جلسة نقاشية حول «اقتصادات السلام في الشرق الأوسط والساحة العالمية»، حيث سيقدم رؤى مبتكرة حول استراتيجيات منع النزاعات المستقبلية.

وشدد الرئيس التنفيذي لمركز تريندز على أن المركز يسير بخطى واثقة لتعزيز دوره في بناء الجسور بين الثقافات وتحفيز النقاشات التي تساهم في إرساء أسس عالم أكثر استقراراً وازدهاراً، مؤكداً أن مشاركته في منتدى دافوس للسنة الثانية، وبدعوة رسمية شهادة جديدة على جهوده الرائدة ومساهماته الفكرية في دفع عجلة التقدم والتنمية المستدامة عالمياً.