الأربعاء 22 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية» تعلن عن الفائزين بجوائزها التربوية

«حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية» تعلن عن الفائزين بجوائزها التربوية
22 يناير 2025 01:22

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: هدنة غزة خطوة أولى على الطريق الطويل نحو السلام
«حكومة أبوظبي» تطلق استراتيجيتها الرقمية 2025-2027

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية نتائج الجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية في مجال رعاية الموهوبين لعام 2024، والتي فاز فيها جاي يب يانج وجيون لي، من أستراليا، والجوائز التربوية على المستوى المحلي، والتي فاز فيها 42 من فئات الطالب المتميز والمعلم المتميز والمدرسة المتميزة والتربوي المتميز والمؤسسات الداعمة للتعليم.
وقال معالي حميد القطامي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة: «لقد تابعنا باهتمام فائق المشاركات الرائعة لعناصر المنظومة التعليمية، من طلبة ومعلمين وتربويين ومدارس ومؤسسات داعمة للتعليم، والتي عكست مستويات استثنائية من الجهد المتميز والرغبة الطموحة في اعتلاء منصات التتويج، وإنه لفخر لنا أن نشهد كتيبة جديدة من 42 فائزاً في الجوائز المحلية، ممن اجتهدوا وثابروا وأظهروا نموذجاً يُحتذى به في الإصرار على التفوق والسعي نحو التميز التعليمي».
وقال معالي حميد القطامي: «أتوجه بالشكر والتقدير إلى الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، الرئيس الأعلى للمؤسسة، على دعمه المستمر، وإلى مجلس أمناء المؤسسة والإدارة التنفيذية على جهودهم. كما أثمّن حرص أعضاء لجان التحكيم ودقة أدائهم، وكذلك دور الشركاء الذين ساهموا في نجاح الدورة». وتقدم معالي القطامي بالتهنئة إلى جميع الفائزين على إنجازاتهم، وتمنى منهم مواصلة نهج التميز.
وتنافس 194 مشاركاً من مختلف إمارات الدولة على المستوى المحلي ضمن الفئات الست. وبلغ عدد الفائزين هذا العام 42 فائزاً، حققوا إنجازات لافتة تستحق التقدير، في فئة المؤسسات الداعمة للتعليم، حصدت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية الجائزة عن مشروع «منصة مدرسة الإلكترونية»، بينما فازت هيئة أبوظبي للدفاع المدني بمشروعها التعليمي المبتكر لدعم المؤسسات التعليمية. أما في فئة المدرسة المتميزة، فقد تميّزت مدرسة أم غافة الثانوية في العين ومدرسة جيمس ميلينيوم في الشارقة.
وفي فئة التربوي المتميز، فازت سماح محمد علي الذهلي، من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إلى جانب مريم حسين اللوغاني، من مدرسة الهجرة، بالإضافة إلى شيخة سالم الحفيتي، من مجمع زايد التعليمي - البدية، وهدى سعيد الظهوري، من مدرسة معاذ بن جبل - بنين. 

دبي
مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية
حميد القطامي
الإمارات
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«أونروا»: حجم الدمار في غزة يفوق قدراتنا
اليوم 01:25
طفل يحمل خبزاً على رأسه يمشي أمام مدرسة مدمرة في حلب (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تؤكد ضرورة تحقيق انتقال سياسي شامل في سوريا
اليوم 01:25
ترامب يوقع أوامر تنفيذية في المكتب البيضاوي (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يبدأ ولايته الثانية بسلسلة أوامر تنفيذية
اليوم 01:25
الجيش العراقي خلال عملية أمنية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقتل وإصابة 9 عسكريين بانفجار شمالي بغداد
اليوم 01:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©