«حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية» تعلن عن الفائزين بجوائزها التربوية

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية نتائج الجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية في مجال رعاية الموهوبين لعام 2024، والتي فاز فيها جاي يب يانج وجيون لي، من أستراليا، والجوائز التربوية على المستوى المحلي، والتي فاز فيها 42 من فئات الطالب المتميز والمعلم المتميز والمدرسة المتميزة والتربوي المتميز والمؤسسات الداعمة للتعليم.

وقال معالي حميد القطامي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة: «لقد تابعنا باهتمام فائق المشاركات الرائعة لعناصر المنظومة التعليمية، من طلبة ومعلمين وتربويين ومدارس ومؤسسات داعمة للتعليم، والتي عكست مستويات استثنائية من الجهد المتميز والرغبة الطموحة في اعتلاء منصات التتويج، وإنه لفخر لنا أن نشهد كتيبة جديدة من 42 فائزاً في الجوائز المحلية، ممن اجتهدوا وثابروا وأظهروا نموذجاً يُحتذى به في الإصرار على التفوق والسعي نحو التميز التعليمي».

وقال معالي حميد القطامي: «أتوجه بالشكر والتقدير إلى الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، الرئيس الأعلى للمؤسسة، على دعمه المستمر، وإلى مجلس أمناء المؤسسة والإدارة التنفيذية على جهودهم. كما أثمّن حرص أعضاء لجان التحكيم ودقة أدائهم، وكذلك دور الشركاء الذين ساهموا في نجاح الدورة». وتقدم معالي القطامي بالتهنئة إلى جميع الفائزين على إنجازاتهم، وتمنى منهم مواصلة نهج التميز.

وتنافس 194 مشاركاً من مختلف إمارات الدولة على المستوى المحلي ضمن الفئات الست. وبلغ عدد الفائزين هذا العام 42 فائزاً، حققوا إنجازات لافتة تستحق التقدير، في فئة المؤسسات الداعمة للتعليم، حصدت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية الجائزة عن مشروع «منصة مدرسة الإلكترونية»، بينما فازت هيئة أبوظبي للدفاع المدني بمشروعها التعليمي المبتكر لدعم المؤسسات التعليمية. أما في فئة المدرسة المتميزة، فقد تميّزت مدرسة أم غافة الثانوية في العين ومدرسة جيمس ميلينيوم في الشارقة.

وفي فئة التربوي المتميز، فازت سماح محمد علي الذهلي، من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إلى جانب مريم حسين اللوغاني، من مدرسة الهجرة، بالإضافة إلى شيخة سالم الحفيتي، من مجمع زايد التعليمي - البدية، وهدى سعيد الظهوري، من مدرسة معاذ بن جبل - بنين.