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إطلاق «مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال»

سلطان النيادي وعلياء المزروعي في صورة جماعية مع أعضاء المجلس (من المصدر)
22 يناير 2025 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب ووزارة الاقتصاد «مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال»، لتفعيل دور الشباب في تعزيز التنمية الاقتصادية، وتنافسية ريادة الأعمال الوطنية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031، بحضور معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال.
 وأكد معالي سلطان النيادي أن دعم القيادة الرشيدة للشباب بجميع المجالات، لاسيما في ريادة الأعمال، يعكس حرصها على تمكينهم للمساهمة في التنمية الوطنية المستدامة، إذ إن تكريس دورهم في بناء منظومة اقتصادية شبابية واعدة، سيشكل قاعدة ديناميكية تؤسس لتحقيق التميز التنموي الذي يدعم ازدهار المجتمع.
من جانبها، قالت معالي علياء المزروعي: «إن دولة الإمارات؛ بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تولي اهتماماً كبيراً بتشجيع الشباب الإماراتي على الانخراط في قطاعي ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهم أحد الرهانات الحقيقية لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وخلق أجيال قادرة على تقديم حلول مبتكرة ومشاريع ريادية تسهم في بناء مستقبل أفضل لدولة الإمارات، وفي هذا الإطار عند تدشين المنظومة الجديدة لريادة الأعمال في نوفمبر الماضي، حرصنا على تمكين الشباب الإماراتي عبر الإعلان عن مبادرة (مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال)، والذي يمثل محطة مهمة لتعزيز التنافسية الاقتصادية الوطنية، وتوفير المزيد من الممكنات والفرص لرائدات ورواد الأعمال الإماراتيين».

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