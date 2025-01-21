«إسلامية دبي» تطلق سلسلة محاضرات «صيام قلب»

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ممثلة بإدارة البرامج المعرفية الثقافية، إطلاق سلسلة محاضرات «صيام قلب»، تحت شعار «الارتقاء بالروح وتجديد القلوب»، التي ستبدأ اليوم، وتقدم المحاضرات منى طارش العليلي، المرشد الديني الرئيسي في إدارة التثقيف والتوجيه الديني؛ بهدف تسليط الضوء على الجوانب الثقافية والعملية لصيام القلب، وتعميق الفهم الديني لدى المشاركات.

وتهدف هذه السلسلة إلى تعزيز القيم الثقافية الإسلامية لدى النساء، وإثراء مفهوم صيام القلب، باعتباره أسمى معاني الصيام، مما يساهم في تغذية الروح بنور الإيمان والسلام الداخلي، وتدعو دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري جميع النساء المهتمات إلى المشاركة في هذه المبادرة القيمة، للاستفادة من المعارف والأفكار التي تقدمها.

وستُقام المحاضرة في مركز ند الشبا للنساء، من الساعة 10:30 صباحاً حتى 12:00 ظهراً، للنساء فقط، حيث تتيح المحاضرات فرصة مميزة للنساء اللواتي يتعذر عليهن الحضور الشخصي، حيث يمكن المشاركة عن بُعد عبر تطبيق «مايكروسوفت تيمز».