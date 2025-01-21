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علوم الدار

«M42» تقود الحوارات الاستراتيجية الصحية خلال «آراب هيلث 2025»

«M42» تقود الحوارات الاستراتيجية الصحية خلال «آراب هيلث 2025»
22 يناير 2025 01:23

أبوظبي (وام)

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تستعد «M42»، الشركة الطبية العالمية، لقيادة الحوارات والنقاشات حول مجالات التعاون الحيوية على المستويين المحلي والدولي، دعماً للتقدم العالمي في قطاع الرعاية الصحية، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث 2025»، الذي سيقام خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.
وباعتبارها الشريك الصحي العالمي للحدث - الذي سيقام تحت شعار «حيث يجتمع عالم الرعاية الصحية تحت سقف واحد» - ستوجه «M42» تركيزها نحو أربع ركائز هي الطب الدقيق والوقائي والتنبئي والشراكات، وستسلط الضوء على موضوعات رئيسية تتصدر مشهدها وتبتكر ضمنها حلولاً مؤثرة، تمكنها من وضع بصمة إيجابية وتحسين مخرجات المرضى.
وأكد حسن جاسم النويس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «M42»، أن ريادة المجموعة العالمية في القطاع الصحي تضعها في صدارة المبادرين، لإحداث تحول جذري في القطاع للمساعدة في صناعة عالم أكثر صحة وعدالة.
وشدد على الحاجة الماسة للتحول من أسلوب الرعاية القائم على الاستجابة للمرض نحو نماذج الرعاية الوقائية، وحشد جهود جميع الأطراف المعنية لجسر الفجوات الحاضرة في قطاع الرعاية الصحية .

أبوظبي
الإمارات
الرعاية الصحية
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