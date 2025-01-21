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علوم الدار

محمد الشرقي يشهد تخريج طلاب «بيت الفلسفة»

محمد الشرقي يشهد تخريج طلاب «بيت الفلسفة»
22 يناير 2025 01:23

الفجيرة (وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية الفلسفة في تعزيز التفكير النقدي البناء والتحليل الموضوعي والبحث في جوهر القيم، مشيراً إلى أهمية انخراط الشباب في اكتساب الأدوات والأساليب الفكرية المتجددة للقضايا المجتمعية والثقافية الراهنة. 
جاء ذلك خلال حضور سموه، في مقر بيت الفلسفة بالفجيرة، تخريج طلاب السنة الثانية من برنامج «مدخل إلى الفلسفة»، الذي سيتيح للخريجين الالتحاق ببرنامج مناهج البحث الفلسفي كـ «باحث فلسفي» في مجالات الفلسفة والقضايا الراهنة، الفلسفة والتربية، الفلسفة والأدب، والفلسفة السياسية. 
وأشار سمو ولي عهد الفجيرة، إلى الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بدعم المعرفة بأشكالها كافة، انطلاقاً من أهمية تطوير قطاع الثقافة، ودعم المشاريع التنويرية.

محمد الشرقي
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