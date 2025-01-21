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محمد الشرقي يشهد توقيع اتفاقية تعاون

محمد الشرقي والحضور عقب توقيع الاتفاقية (وام)
22 يناير 2025 01:23

الفجيرة (وام)

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شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين «مجلس محمد بن حمد الشرقي» و«كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية»، وذلك في إطار تنفيذ «برنامج محمد بن حمد لإعداد القادة» في إمارة الفجيرة. 
ووقع المذكرة، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، رئيس مجلس الأمناء في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل. 
وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات، بهدف تمكين الكوادر الوطنية، ورفع كفاءتهم على المستويات كافة، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتبني المبادرات الريادية والمشاريع النوعية، التي تدعم بناء مجتمعٍ مُمكّنٍ معرفياً، يحظى أفراده بفُرص المساهمة الفاعلة في تحقيق مسيرة تنموية مُستدامة، وتعزيز مستويات التميز في مختلف القطاعات.
 ويهدف «برنامج محمد بن حمد لإعداد القادة» إلى إعداد وتطوير الكوادر القيادية في القطاعين الحكومي والخاص في إمارة الفجيرة، مما يعكس رؤية سمو ولي عهد الفجيرة في بناء جيلٍ جديدٍ من القادة القادرين على مواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة وفاعلية. ويعتبر البرنامج أحد مبادرات مجلس محمد بن حمد الشرقي، وهدف إلى تعزيز المهارات القيادية والإدارية للمشاركين، من خلال تقديم تدريبات مكثفة ومتخصصة. 
وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، رئيس مجلس الأمناء في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يشكل تعاوننا مع مجلس سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي خطوة استراتيجية في إطار رسالتنا لتعزيز التميز الحكومي وصقل المهارات القيادية. نحن فخورون بالتعاون مع المجلس لتقديم برنامج تعليم تنفيذي رائد، يسهم في تطوير كفاءات قيادية متميزة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، وذلك من خلال منهجية تدريبية مبتكرة ومتقدمة».

محمد الشرقي
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