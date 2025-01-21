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«تنفيذي الشارقة» يناقش خطط التطوير الحكومي

«تنفيذي الشارقة» يناقش خطط التطوير الحكومي
22 يناير 2025 01:23

الشارقة (وام)

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم. وبحث المجلس، خلال اجتماعه، خطط الإمارة التنموية وتنفيذها بالتنسيق بين الجهات والشركاء كافة، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الإمارة في خدمة الإنسان واستقراره في المجتمع. وناقش المجلس خطط التطوير الحكومي في إمارة الشارقة والتي تعنى بالخدمات الحكومية، من حيث تطويرها على مستوى الإجراءات وتقديم الخدمات بأفضل المعايير والطرق الحديثة الميسرة والسريعة التي تلبي تطلعات المستفيدين منها ومختلف الشركاء.
واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة، ومشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية.
ووجه المجلس برفع المشروعين إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، توطئة لإصدارهما.

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