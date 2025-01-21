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علوم الدار

الشارقة تستعد لاستضافة اللقاء الكشفي الدولي العاشر

الشارقة تستعد لاستضافة اللقاء الكشفي الدولي العاشر
22 يناير 2025 01:23

الشارقة (وام)

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تستعد مفوضية كشافة الشارقة، لانطلاق اللقاء الكشفي الدولي العاشر، الذي سيقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، خلال الفترة من 8 إلى 17 فبراير المقبل، تحت شعار «الكشفية والتنمية المستدامة».
ويشكل هذا اللقاء حدثاً عالمياً مهماً يُنظم بالتعاون مع جمعية كشافة الإمارات والمنظمة الكشفية العربية بالإقليم الكشفي العربي والمنظمات العالمية، ويحظى بمكانة متميزة كمنصة تجمع الجمعيات الكشفية من الأقاليم الكشفية المختلفة حول العالم، بما فيها الإقليم العربي، والأفريقي، والآسيوي، والأوروبي، والأميركي، والباسيفيكي. ومن المنتظر أن يسهم اللقاء في تعزيز قيم التعاون والتعارف بين الكشافة العالمية، وتعميق مفهوم التنمية المستدامة، التي تعد محوراً رئيسياً للعديد من المبادرات العالمية.
وقال اللواء عبدالله سعيد السويدي، نائب رئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة الشارقة: إنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية بمقر مفوضية كشافة الشارقة، بحضور قيادات المفوضية واللجان المنظمة، لاستعراض خطط العمل، وتوزيع الأدوار لضمان تنظيم الحدث بصورة مشرفة.

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