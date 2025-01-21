تتويج الفائزين في مزاينة الإبل ومسابقة المحالب بمهرجان الظفرة

الظفرة (وام)

توج مهرجان الظفرة الختامي بدورته الـ 18، مساء أمس، الفائزين في أشواط مزاينة الإبل لسن الثنايا من الإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح، والفائزين في مسابقة المحالب لفئة المحليات، وذلك في منصة المزاينة بمدينة زايد في منطقة الظفرة بأبوظبي. وتوج ضيف الشرف محمد خلفان بن مفلح المزروعي، وعبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين في المنافسات، وسط حضور واسع من مُلاك الإبل وعشاق المزاينات التراثية وزوار المزاينة. ودخلت إلى شبوك المبيت، صباح أمس، الإبل المشاركة في أشواط سن الحول التلاد والشركاء من الإبل المحليات والمجاهيم، استعداداً لعرضها على اللجان المختصة، وسيتم إعلان نتائجها مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة عصراً.

وعلى صعيد آخر، زار عدد من طلاب المدارس صباح أمس فعاليات مهرجان الظفرة بدورته الـ 18، واحتوى برنامج الزيارة على جولة في شبوك المزاينة، حيث تعرفوا إلى آلية التحكيم ومعايير المنافسة للإبل المحليات والمجاهيم، كما شملت الزيارة سوق الظفرة التراثي في المهرجان وفعالياته، حيث تعرفوا على ركن الحرف التراثية، ونشاط الصقارة، وشاركوا في عدد من الألعاب الشعبية.