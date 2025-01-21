صقر غباش ورئيس مجلس الدولة العُماني يؤكدان متانة العلاقات التاريخية

مسقط (وام)

التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر مجلس الدولة في العاصمة العُمانية مسقط، معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة بسلطنة عُمان الشقيقة.

ورحّب معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، بمعالي صقر غباش والوفد المرافق له، مؤكداً أن الزيارة تمثل تعبيراً صادقاً عن الرغبة في تحقيق الهدف المشترك بتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في الموضوعات المشتركة والمجالات كافة، بما يحقق المزيد من أوجه التكامل بين البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، عبّر معالي صقر غباش، عن شكره لحُسن الاستقبال والضيافة، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس متانة العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين، وما تشهده من روابط وأهداف ورؤى مشتركة في شتى المجالات عبر عقود من الزمن، وتحظى برعاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عُمان.

وجرى خلال اللقاء، التأكيد على قوة العلاقات التاريخية وروابط الأخوة، التي تربط دولة الإمارات وشقيقتها سلطنة عُمان، وأهمية تمتين التعاون المشترك على الأصعدة المختلفة، لا سيما في العمل البرلماني، وتكثيف الزيارات وتبادل الخبرات التي تنعكس على تطوير العمل البرلماني، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، ويواكب العلاقات الثنائية الاستراتيجية، التي تُعد نموذجاً لعلاقات تاريخية راسخة.

حضر اللقاء، وفد المجلس الوطني الاتحادي الذي يضم كلاً من: سالم حمد العامري، والدكتور أحمد عيد المنصوري، ومحمد حسن الظهوري، والدكتورة مريم عبيد البدواوي، ومنى راشد طحنون، وسعيد راشد العابدي، والدكتور عدنان حمد الحمادي، أعضاء المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.