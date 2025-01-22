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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس تركيا في ضحايا حريق بولو

رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس تركيا في ضحايا حريق بولو
22 يناير 2025 12:19

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تعزية إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، في ضحايا حريق منتجع بمدينة بولو شمالي تركيا، والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.

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كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية.

المصدر: وام
تركيا
رئيس الدولة
الإمارات
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