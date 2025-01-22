رئيس البرلمان العربي: تصدّر أبوظبي قائمة المدن الأكثر أماناً يجسد الريادة في حوكمة الأمن

أشاد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بتصدّر أبوظبي قائمة المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم لعام 2025، للعام التاسع على التوالي منذ 2017، وفقاً لموقع الإحصائيات الإلكتروني «نومبيو»، ما يجسد الريادة الإماراتية في مجال حوكمة الأمن، ويعكس جهود الإمارة في تبني الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الرائدة أمنياً، بفضل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».



وأكد اليماحي، أن هذا التفوق الإماراتي العالمي يأتي نتيجة استراتيجية أمنية شاملة تأخذ من الريادة والابتكار منهجاً لها، وتقوم على العديد من المرتكزات التي تجمع البنية التحتية المتطورة والمنظومة التشريعية المعاصرة والتطور التكنولوجي القائم على أفضل الممارسات العالمية، مثمناً الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في المجال الأمني لتحقيق أعلى معايير الأمن والحماية لجميع المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.