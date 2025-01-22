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علوم الدار

رئيس الدولة يعزي هاتفياً الرئيس التركي في ضحايا حريق فندق في بولو

رئيس الدولة
22 يناير 2025 16:14

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم اتصالاً هاتفياً مع فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، عبر خلاله عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الحريق الذي شب في فندق في مدينة بولو، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين. كما أعرب سموه عن تعازيه ومواساته إلى أسر الضحايا وعائلاتهم والشعب التركي الصديق في مصابهم. من جانبه، شكر فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، صاحب السمو رئيس الدولة لما أبداه من مشاعر صادقة تجاه الشعب التركي، منوها بالعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وشعبيهما.

 

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