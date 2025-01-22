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علوم الدار

«الأرصاد»: ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة

«الأرصاد»: ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة
22 يناير 2025 17:49

إبراهيم سليم (أبوظبي)
يسود اليوم طقس مغبر وغائم جزئياً أحياناً، مع ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار تؤدي على تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة شرقاً وشمالاً، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.
ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد أدى امتداد منخفض سطحي من الشرق ومرتفع جوي سطحي من الغرب، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، إلى هبوب رياح شمالية شرقية نشطة إلى قوية السرعة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً، والبحر مضطرب الموج أحياناً في بحر عُمان ويصل ارتفاع الموج إلى 7 أقدم في العمق، والبحر في الخليج العربي مضطرب الموج، ويصل ارتفاع الموج إلى 7 أقدام في العمق.
ويتوقع المركز أن يكون طقس الغد مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على المناطق الداخلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف غرباً، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار تؤدي على تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة شرقاً، وسرعتها من 10إلى 25 تصل إلى40 كم/س والبحرمتوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.
ووفقاً للسمات المميزة لشهر يناير بحسب المركز«تشهد الدولة خلال هذا الشهر نشاطاً للرياح الشمالية الغربية أحياناً (تسمى رياح الشمال)، تكون مثيرة للرمال والغبار على المناطق الداخلية خاصة والمكشوفة، كما تؤدي هذه الرياح إلى ارتفاع موج البحر في الخليج العربي».. كما تزداد الرطوبة النسبية خاصة في الصباح الباكر، مما يهيئ الفرصة لتكون الضباب والضباب الخفيف ويزداد معدل حدوث الضباب على المناطق الداخلية أكثر عن المناطق الساحلية.

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