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نهيان بن مبارك يحضر أفراح القبيسي والدرمكي والمهيري في أبوظبي

نهيان بن مبارك يحضر أفراح القبيسي والدرمكي والمهيري في أبوظبي
22 يناير 2025 18:03

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه معالي محمد بن صالح بن بدوه الدرمكي، بمناسبة زفاف سعيد خلف بن صغير بن خدية القبيسي على كريمة السيد خادم بن خلفان بن خادم المهيري، وزفاف أحمد عبدالله بن هاشم بن بدوه الدرمكي على كريمة السيد سعيد بن عبدالله بن بدوه الدرمكي.
وأقيم حفل الاستقبال في قاعة المارينا - مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بحضور جمع غفير من الشيوخ والأهل والأصدقاء والمدعوين.
وهنأ معاليه العرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهم بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.
وأعرب ذوو العرسان عن بالغ سعادتهم بهذه المناسبة، وشكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، لمشاركته أفراحهم ومناسباتهم التي زادتها سعادة، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.
تخللت حفل الاستقبال عروض من الفنون الشعبية الإماراتية، واللوحات التراثية والأهازيج.

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