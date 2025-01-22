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علوم الدار

منصور بن زايد ومساعدة الرئيس الإيراني يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

منصور بن زايد ومساعدة الرئيس الإيراني يبحثان علاقات التعاون بين البلدين
22 يناير 2025 19:11

بحث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ومعالي الدكتور شينا أنصاري، مساعدة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رئيسة منظمة حماية البيئة التي تقوم بزيارة عمل إلى الدولة.. علاقات البلدين وسبل تعزيز تعاونهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية، بما يخدم مصالحهما المتبادلة وتطلعات شعبيهما إلى التنمية المستدامة والازدهار.
كما استعرض سموه والدكتورة شينا أنصاري - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الروضة في مدينة العين - فرص تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بالمجالات البيئية والاستدامة في دولة الإمارات ونظيراتها في إيران، بما يدعم رؤية البلدين وأهدافهما في هذا الشأن.

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