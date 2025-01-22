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علوم الدار

حمدان بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة محمد سيف المنصوري

حمدان بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة محمد سيف المنصوري
22 يناير 2025 21:08

قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، اليوم، واجب العزاء إلى العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، وأشقائه، في وفاة أخيهم المغفور له محمد سيف حمدان المنصوري، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في مجلس المنهل بأبوظبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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رافق سموه، خلال تقديم العزاء، سعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

المصدر: وام
الإمارات
حمدان بن زايد
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