«تنمية المجتمع» في أبوظبي تعلن أبرز مبادرات وبرامج أصحاب الهمم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، أبرز المبادرات والبرامج المنفّذة في الإمارة ضمن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم خلال الفترة من 2020 إلى 2024، بالتعاون مع أكثر من 13 جهة حكومية، ساهمت في تطوير العديد من البرامج الرائدة، بهدف تعزيز تحسين الخدمات المقدّمة لأصحاب الهمم، وتعزيز جودة حياتهم.

وفي هذا الإطار، قال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي: «لقد شكلت استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم خلال السنوات الأربع الماضية خريطة طريق شاملة، مكّنتنا من العمل بالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث على تطوير أسس بيئة دامجة عبر السياسات، وأطر العمل، والمعايير، كما أطلقنا العديد من المبادرات والبرامج الرائدة التي تهدف إلى تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم».

وأضاف معاليه: «حرصت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي على العمل عن كثب مع مختلف الشركاء، في إطار هذه الاستراتيجية الطموحة، لتنفيذ سياسات ومبادرات تعزز من تمكين أصحاب الهمم وإدماجهم في المجتمع. وقد تم التركيز على التشاور المستمر مع أصحاب الهمم وأسرهم والجمعيات الممثلة لهم، وإشراكهم في جميع مراحل تصميم وتنفيذ المبادرات، مما يعزز من حقوقهم في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم».

وأشار معالي الدكتور الخييلي إلى أن الدائرة عملت على تصميم برامج شاملة تغطي مختلف جوانب حياة أصحاب الهمم، بما في ذلك خدمات الرعاية الشخصية المنزلية، وبرامج تطوير المهارات الحياتية اليومية، وخدمات الرعاية الاجتماعية في مكان الإقامة. وتهدف هذه البرامج إلى توفير بيئة آمنة وداعمة، وخدمات مساندة تسهم في تعزيز استقلاليتهم ودمجهم الكامل في المجتمع.

من جانبها، قالت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي: «تعمل دائرة تنمية المجتمع بشكل وثيق مع العديد من الجهات المعنية، لتنسيق الجهود وتطوير برامج متكاملة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة لهم، وتحقيق إدماجهم في المجتمع، ومن بين هذه الجهود، يأتي تطوير سياسة حماية أصحاب الهمم، وإطلاق مبادرات شاملة تعزز من فرص العيش المستقل، وتدعم إمكانية الوصول إلى الخدمات».



إنجازات رائدة

قامت دائرة تنمية المجتمع بتطوير واعتماد سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة والاستغلال والإهمال والتمييز على أساس الإعاقة في إمارة أبوظبي، وتهدف هذه السياسة إلى توحيد آلية الإبلاغ ومعالجة حالات سوء معاملة أصحاب الهمم، من خلال نظام إدارة الحالات المتكامل في هيئة الرعاية الأسرية.

كما قامت الدائرة بتصميم ملف الخدمات ذات الأولوية لأصحاب الهمم وأسرهم في أبوظبي، متضمّناً 22 خدمة في المجال العلاجي التأهيلي والتعليمي والاجتماعي وتفعيله مع الجهات المعنية، إلى جانب تصميم وإطلاق تجريبي لثلاث خدمات رعاية اجتماعية لتعزيز العيش المستقلّ لأصحاب الهمم.

قدمت الدائرة أيضاً جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم، بالإضافة إلى ذلك، قامت الدائرة بتصميم وتنفيذ برنامج تدريبي شامل حول تعميم الإعاقة في السياسات والبرامج، يهدف إلى بناء قدرات صانعي السياسات والبرامج في الجهات المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية، وقد أسفرت هذه الاستراتيجية عن تدريب 16 جهة حكومية على تعميم الإعاقة في السياسات والبرامج في عام 2021، وتدريب 30 جهة حكومية على البيانات الدامجة وأدوات القياس والرصد والتقييم في عام 2022.



تطوير البيئة المبنية

وفي إطار تطوير البيئة المبنية لتعزيز سهولة وصول أصحاب الهمم لمختلف المرافق والمباني والأماكن العامة والمجتمعات، قامت دائرة البلديات والنقل بتنفيذ مبادرة «الوصول الشامل للمباني والمرافق ووسائل النقل لأصحاب الهمم».

بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع مسرّعة لتحويل إمارة أبوظبي إلى مدينة مهيّأة وسهلة الوصول لأصحاب الهمم، حيث تمّت تهيئة 1,949 من المباني والمرافق المهيّئة لأصحاب الهمم، تطوير 226 حديقة مهيّئة ودامجة لأصحاب الهمم، توفير 21 من سيارات الأجرة المهيّئة لأصحاب الهمم، و727 من باصات النقل العام المهيّئة لأصحاب الهمم، بما يعادل 92% من النقل العام، و580 محطة انتظار الباصات المهيأة، بالإضافة إلى تطوير 5 شواطئ دامجة لأصحاب الهمم.

كما قامت دائرة التمكين الحكومي بتنفيذ مبادرة «الوصول الشامل إلى الأنظمة والخدمات الإلكترونية والذكية والاتصالات والمعلومات»، التي تهدف إلى تطوير المعايير والإرشادات للوصول الشامل لأصحاب الهمم إلى المواقع الإلكترونية الحكومية، ومنصة «تم».

بدورها، نفّذت هيئة أبوظبي للإسكان مبادرة «الوصول الشامل للمساكن»، حيث تمّت مراجعة وتحديث نماذج التصميم والهندسة، بناءً على متطلبات المواطنين من أصحاب الهمم ضمن دليل المجتمعات السكنية المتكاملة المحدث.

وبلغ إجمالي عدد طلبات قروض أصحاب الهمم الموافق عليها للفترة من (2021 – 2024) 3,481 طلباً، حيث تبين أن طلب قرض صيانة وتوسعة وإضافة لمسكن قائم يشكل أعلى طلب، حيث بلغ العدد 937 طلباً، وتليه طلبات قروض البناء بعدد 733 طلباً، واستفاد ما يقارب 571 مواطناً من منحة أرض سكنية، وبلغ عدد المستفيدين من منحة مسكن جاهز ما يقارب 532.

ومن جانبها، قامت مجموعة موانئ أبوظبي بتفعيل مبادرة «رحلة سفر بحري دامجة» التي تضمّنت تهيئة محطتين للسفن السياحية في أبوظبي، كما قامت مطارات أبوظبي بتنفيذ مبادرة «رحلة سفر جوي دامجة»، حيث تمّ منح مطار زايد الدولي اعتماد تعزيز إمكانية الوصول من مجلس المطارات الدولي في سبتمبر 2024 (ACI).

وتم إطلاق مبادئ توجيهية جديدة لتحليل السلوك التطبيقي لاضطراب طيف التوحد، حيث ستسهم هذه المبادئ التوجيهية في تمكين مقدمي الرعاية الصحية والأكاديميين من العمل جنباً إلى جنب بسلاسة؛ لتوفير رعاية شاملة ومؤثرة للمصابين باضطراب طيف التوحد.

إلى جانب ذلك، تمّ توسيع نطاق نظام التأمين «ثقة» ليغطّي خدمات تحليل السلوك التطبيقي لاضطراب طيف التوحد.

وقدّمت دائرة الصحة في أبوظبي مبادرة «إطار عمل التقييم الموحد لأصحاب الهمم»، التي تضمّنت تطوير إطار تقييم موحد وشامل ومتكامل لأصحاب الهمم من جميع الفئات العمرية.

ومن جانبها، قامت هيئة الطفولة المبكرة بإطلاق مبادرة «النظام المتكامل للتدخل المبكر» لإنشاء إطار لنظام تدخل متكامل في مرحلة الطفولة المبكرة، وتطوير وإطلاق دليل أبوظبي للتدخل المبكر لدعم أسر الأطفال الذين يعانون تأخراً في النمو، حيث تمّ توزيع 10,000 نسخة باللغتين العربية والإنجليزية، وحصل الدليل على ردود فعل إيجابية من الأسر والمهنيين الذين بدؤوا باستخدامه في مراكزهم.



الرعاية الاجتماعية

حظي أصحاب الهمم برعاية اجتماعية متميزة قدّمت لهم من مختلف الجهات، لا سيما مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، التي أطلقت ونفّذت العديد من المبادرات، كان أبرزها مبادرة «قاعدة بيانات أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي – 2021»، التي ساهمت بإنشاء قاعدة بيانات أصحاب الهمم في الإمارة من خلال الربط مع أكثر من 14 جهة حكومية، بهدف الوصول إلى إحصائيات دقيقة وموثوقة لأصحاب الهمم تقود عملية وضع البرامج والسياسات.



التعليم الدامج

نفذت دائرة التعليم والمعرفة مبادرة «نموذج التعليم الدامج في إمارة أبوظبي»، التي تضمّنت تطوير وإطلاق سياسة الدمج في المدارس التي تستوجب من جميع المدارس إنشاء إطار عمل لتحديد ودعم الطلبة أصحاب الهمم.

وقامت الدائرة بزيارة 41 مدرسة لتقديم الدعم وضمان الامتثال والحفاظ على مستوى عالٍ من الرعاية للطلبة أصحاب الهمم.

إلى جانب ذلك، قامت الدائرة بتطوير الخدمات التخصصية العلاجية، بالإضافة إلى وضع سياسة دمج مخصّصة لمؤسسات التعليم المبكر لضمان حصول الأطفال الصغار على دعم متخصص خلال المراحل الأكثر أهمية من نموهم وتطورهم، كما تمّ تقديم الدعم للطلاب من ذوي التوحّد، من خلال زيادة عدد المقاعد لتصل إلى 92 مقعداً لطلبة التوحد، 60 منها في مدارس نظام التعليم العام، و32 مقعداً في كل من مدرسة الكرامة ومركز محمد بن راشد للتعليم الخاص. إلى جانب ذلك، تمّ توظيف 23 طالباً من أصحاب الهمم في شركات ومؤسسات متنوّع.



النشاط الرياضي

قام مجلس أبوظبي الرياضي بتنفيذ «مبادرة الوصول الشامل للبرامج الرياضية»، حيث تمّت تهيئة 3 مؤسسات رياضية لأصحاب الهمم، تشمل نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ونادي أبوظبي للفروسية، ونادي أبوظبي الرياضي.

وقد شارك نحو 5.7 ألف مشارك من أصحاب الهمم في المحاضرات وورش العمل التوعوية الهادفة لرفع الوعي بأهمية النشاط البدني والمشاركة الرياضية.

وإلى جانب ذلك، أطلق المجلس برنامج «نشاط يجمعنا» لتعزيز مشاركة أصحاب الهمم وأسرهم في الفعاليات الرياضية المجتمعية الدامجة، وشارك أكثر من 800 شخص من أصحاب الهمم في الفعاليات والأنشطة الرياضية المجتمعية خلال عام 2024.



التجربة السياحية

نفذت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مبادرة «الوصول الشامل إلى البرامج الثقافية والسياحية»، حيث عملت على تطوير نموذج لمستوى نضج المنشآت السياحية والثقافية في إمارة أبوظبي، وتقييم سهولة الوصول لما يصل إلى 48 فندقاً ومرفقاً سياحياً، بهدف تعزيز تجربة أصحاب الهمم السياحية.

وقامت الدائرة كذلك بإطلاق وتنفيذ برنامج «شمول»، وهو ورشة لتحسين تجربة الزوار وإمكانية الوصول، تستهدف موظفي الخطوط الأمامية في قطاع الفنادق والمعالم السياحية لزيادة الوعي بتقديم الخدمات وتحسين آلية التفاعل مع أصحاب الهمم، ووصل عدد المشاركين في الورشة إلى 101.



التوظيف الدامج

أعدت دائرة التمكين الحكومي «سياسة التوظيف الدامج»، التي تضمّنت 15 مبادرة لتعزيز مشاركة أصحاب الهمم في سوق العمل والحياة الاقتصادية.

إلى جانب ذلك، قامت بتطوير وتنفيذ برنامج زملاء الهمم، وهو برنامج توعوي لموظفي حكومة أبوظبي بشأن دعم زملائهم من أصحاب الهمم «زملاء الهمم»، شارك فيه 1.540 موظفاً من 56 جهة حكومية.

كما قامت الدائرة بإنشاء السجل الوظيفي لأصحاب الهمم في حكومة أبوظبي، وتضمين آلية ورحلة توظيف أصحاب الهمم ضمن النموذج التشغيلي لمركز مواهب، بالإضافة إلى تطوير النظام الإلكتروني للمواءمة والترشيح الوظيفي لأصحاب الهمم، وتطوير دليل إرشادي لتوظيف أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي.