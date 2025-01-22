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علوم الدار

توعية مرورية ومجتمعية للجمهور وأصحاب الهمم في الظفرة

خلال الفعالية في مدينة الظفرة (من المصدر)
23 يناير 2025 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت «شرطة أبوظبي» مبادرة توعية مرورية للجمهور، ومجتمعية إنسانية لأصحاب الهمم، في مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة، ضمن اهتمامها المستمر بزيادة وعي المجتمع بقضاياهم ورعايتهم، وضمان حقوقهم وإسهاماً بدورها في بناء مجتمع متراحم ومتماسك، تسوده الألفة والمحبة والتسامح، ليكون نموذجاً عالمياً في إنسانيته وترابطه وسعادة أفراده، وذلك تحت شعار «انظر إلى الشخص وليس إلى إعاقته».
وأكد العقيد سيف محمد نعيف العامري، مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة الظفرة بالإنابة، اهتمام شرطة أبوظبي بإسعاد المجتمع، ودعم المبادرات المجتمعية والإنسانية، سعياً إلى تحقيق أهدافها في تمكين أصحاب الهمم، بإيجاد بيئة إيجابية تدعم احتياجاتهم التعليمية والتوظيفية والتوعوية، وتحقيق اندماجهم الاجتماعي، وترسيخ حضورهم، ومشاركاتهم الإيجابية في مختلف الفعاليات، بما يعزّز ثقتهم بأنفسهم وبمن حولهم، لافتاً إلى التعاون المستمر مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومركز أبوظبي للتوحد، ودعم جهود دولة الإمارات في دمج أصحاب الهمم بمؤسسات المجتمع، وتوعيتهم وإسعادهم.
وركزت المبادرة على تنظيم برنامج ترفيهي للأطفال من أصحاب الهمم، وتعزيز الدمج الاجتماعي لهذه الفئة، وكسر حاجز الخوف، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وبمن حولهم.
وقدّم قسم التوعية والتثقيف المروري في مديرية المرور والدوريات الأمنية، مُمثّلاً في فرع التوعية والتثقيف المروري بمنطقة الظفرة، محاضرة توعية مرورية للجمهور بجميع الفئات والأعمار، حول قوانين وأنظمة وقواعد السلامة المرورية، وبمشاركة طلاب وطالبات المدارس، وتضمنت المبادرة توزيع الهدايا عليهم وغرس قيمة احترام قوانين وأنظمة المرور، وأهميتها في تعزيز السلامة والأمان للمجتمع.

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