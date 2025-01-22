«أبوظبي للدفاع المدني» تحدد المعدات الأساسية للحفاظ على السلامة أثناء التخييم

جمعة النعيمي (أبوظبي)

حددت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، المعدات الأساسية؛ للحفاظ على سلامة الجميع أثناء التخييم، وذلك من خلال اتباع خطوات معينة والتي تشمل: أولاً، ارتداء ملابس ذات أكمام طويلة، وحذاء ملائم للطبيعة الصحراوية، لضمان سلام المشاركين في التخييم، وثانياً التأكد من توافر حقيبة إسعافات أولية ضمن التجهيزات الأساسية للتخييم، وثالثاً الحرص على تجهيز معدات التخييم الضرورية، مثل خيام ذات جودة عالية، وخزانات مياه نظيفة وأدوات لتخزين الطعام وأدوات النظافة الشخصية، ورابعاً، إشعال النار بعيداً عن الخيمة، واستخدام مواد آمنة لإشعالها، والمحافظة على مسافة آمنة تبلغ 9 أمتار.

وأكدت الهيئة أن الاستعداد الجيد يضمن للجميع تجربة تخييم آمنة وممتعة، داعية إلى الحرص على تجهيز المستلزمات كافة لضمان السلامة. وقد دعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني إلى الاتصال على الرقم 999 في حالات الطوارئ.