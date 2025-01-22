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علوم الدار

«الوطني» يؤكد أهمية استقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً

صقر غباش مترئساً الجلسة (وام)
23 يناير 2025 01:13

أبوظبي (وام)

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وافق المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على عدد من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، ووجه ثلاثة أسئلة إلى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل. وأكد المجلس، في توصياته، الحاجة إلى استقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً، وضرورة وجود تشريع ينظم دوره ويحدد مسؤولياته وصلاحياته وحوكمة مصادر تمويله، وتطوير منظومة قانونية حديثة وبرامج تدريبية متخصصة، وزيادة عدد الموظفين في المعهد، والإسراع في الانتهاء من إعداد وتنفيذ مقترح تعديل الرسوم بناء على مخرجات دراسة جدوى شاملة للرسوم، وتوفير التدريب اللازم لتعزيز المهارات التقنية لأعضاء الهيئة التدريسية والمتدربين، وتشجيعهم على زيادة التفاعل مع التقنيات الحديثة.
وأكد معالي صقر غباش، خلال مناقشة الموضوع العام، حرص المجلس على مناقشة هذا الموضوع لأهمية دور معهد التدريب القضائي فيما يمثله من دعم لمنظومة العدالة والقضاء والمحاماة، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تحظى باهتمام القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة، واستذكر مقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: (إن وزارة العدل هي من أهم الوزارات لأن العدل هو أساس الملك)، وقال: إن هذا يتحقق بتمكين القضاة والمحامين والعاملين في منظومة العدالة كافة.
وقال معالي رئيس المجلس: إن من أهم التوصيات التي تم التوصل لها خلال مناقشة هذا الموضوع، هو الاستقلال المالي والإداري للمعهد، مشيراً إلى أن هذا يتحقق دون النظر إلى تبعية المعهد لوزارة العدل أو للمجلس الأعلى للقضاء كون تمكين المعهد من القيام بالتدريب الأساسي هو الهدف الأساسي والأسمى.
بدأت أعمال الجلسة بتلاوة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس بنود جدول الأعمال، والمصادقة على مضبطة الجلسة الخامسة المعقودة 8 / 1 / 2025.
وقبل الشروع في مناقشة مشروع القانون، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، الذي أشار إلى أن المجلس أحال بتاريخ 5/6/ 2024 الموضوع إلى اللجنة لدراسة وإعداد تقرير بشأنه اعتباراً من تاريخ 15/ 9/ 2024م.

معهد التدريب القضائي
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
صقر غباش
القضاة
وزارة العدل
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