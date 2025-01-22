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«الصحة» تستعرض مبادرات ومشاريع مبتكرة تستشرف المستقبل

جانب من دورة سابقة من المعرض (من المصدر)
23 يناير 2025 01:11

دبي (الاتحاد)

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تشارك وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في الدورة الخمسين من معرض ومؤتمر الصحة العربي، الذي ينظم في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير 2025، ضمن منصة وطنية تجمع الجهات الصحية، تحت شعار «صحة الإمارات»، حيث تعرض الوزارة حزمة من المشاريع التحولية والخدمات المبتكرة، التي تجسّد رؤيتها في تطوير القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل، بما يسهم في إرساء منظومة صحية رائدة إقليمياً وعالمياً، تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وتتضمن المشاركة النوعية للوزارة، عدداً من المشاريع والمبادرات المبتكرة التي تستشرف المستقبل وتواكب تحولاته ومتطلباته. كما تستعرض مستجدات أبرز برامجها الصحية الوطنية، مثل برنامج التبرع وزراعة الأعضاء «حياة»، وتراخيص المنشآت والمهن الصحية بالوسائل المبتكرة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز تجربة المتعاملين، وعرض نهج مبتكر لقياس الصحة الوقائية، إلى جانب استعراض الأنظمة الأكثر تطوراً والحلول الرائدة التي تنسجم مع الاستراتيجيات الوطنية ورؤية «نحن الإمارات 2031»، لترسيخ منظومة صحية مرنة مستمرة التحديث والتطور، تحقق نتائج ريادية، وتوظف القدرات الرقمية وتعمل كمنصة عالية الكفاءة والفعالية في الاستجابة للفرص المستقبلية.
وتستهدف الوزارة من خلال مشاركتها، تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على ابتكارات الشركات التقنية العالمية المشاركة، إلى جانب تسليط الضوء على مشاريعها ومبادراتها وبرامجها المبتكرة، التي تسهم في تحقيق رؤيتها بإرساء منظومة صحية وقائية وعلاجية متكاملة، من خلال تطوير سياسات وتشريعات وإدارة برامج صحية، تضمن خدمات استباقية مترابطة قائمة. ومن المتوقع أن يشهد المعرض والمؤتمر في نسخته لهذا العام، مشاركة واسعة تضم أكثر من 3800 جهة عارضة من 70 دولة.

استشراف المستقبل
الإمارات
وزارة الصحة
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
معرض ومؤتمر الصحة العربي
معرض الصحة العربي
مؤتمر الصحة العربي
آراب هيلث
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